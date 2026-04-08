Sky Films’in yapımcılığını üstlendiği “İmroz’da Bahar” filminde Halit Ergenç ve Meryem Uzerli yıllar sonra bir araya geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yönetmen ve senaristliğini Özcan Alper’in üstlendiği film, yurtdışında 50’den fazla ülkede (Latam, Mena, Güney Amerika, Cis, Avrupa ve Asya) vizyona girecek. Setten ilk kareler paylaşıldı.

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan Gökçeada’nın büyüleyici atmosferinde geçen film, adada yolları kesişen iki farklı hayatın hikâyesini anlatıyor. Geçmişleriyle yüzleşmek zorunda kalan karakterler, hayatın sunduğu ikinci şans etrafında şekillenen bir yolculuğa çıkıyor. Film, izleyiciye “İmroz’un baharında aşk yeniden mümkün mü?” sorusunu yöneltiyor.