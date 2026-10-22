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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu, gençlerin enerjisi ve coşkusuyla renklenen anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Yurtta kalan öğrenciler için düzenlenen özel programda müzik ve dans bir araya gelerek katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri, Kafkas Ekibi’nin sergilediği hayranlık uyandırıcı halk dansları gösterisi oldu. Sahnedeki fırtına gibi esen performans ve ritmik adımlar, salondaki tüm gençlerden büyük alkış topladı.

GENÇLİK MERKEZİ MÜZİK EKİBİ GECEYE RENK KATTI

Dans gösterisinin ardından Gençlik Merkezi Müzik Ekibi sahne aldı. Birbirinden güzel parçaların seslendirildiği konserde gençler, şarkılara hep birlikte eşlik ederek günün yorgunluğunu doyasıya eğlenerek attı. Müziğin ve ritmin birleştirici gücüyle Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu’nda coşku tavan yaptı.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden etkinliğin ardından yapılan değerlendirmede; müziğin, dansın ve gençlik enerjisinin bir araya geldiği bu özel organizasyonda emeği geçen tüm ekiplere ve yoğun katılım gösteren tüm gençlere teşekkür edildi. Bu tür sosyal ve kültürel etkinliklerin yurt çatısı altında devam edeceği belirtildi.