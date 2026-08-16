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Kaynak: AA / İHA

Olay, Derecik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 5. kattaki dairesinin anahtarını içeride unutan Uzman Çavuş Kasım Yurt, evine girebilmek için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ekiplerden destek talep etti. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede belirtilen adrese itfaiye ekibi sevk edildi.

VAZGEÇİP AŞAĞI İNMEK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Olay yerine ulaşan ekiplerin çalışması sırasında itfaiye aracının merdiven sepetine binen Yurt, 5. kattaki evinin balkonuna ulaşmayı denedi. Merdivenin yüksekliğinin balkona erişmekte yetersiz kalması üzerine bu girişimden vazgeçen Yurt, aşağı inmek için harekete geçti.

Ancak tam bu esnada, itfaiye aracı henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı aniden kaydı. Meydana gelen kayma sonucunda talihsiz adam, itfaiye sepeti ile binanın duvarı arasında sıkışarak ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazanın hemen ardından bölgedeki sağlık ekipleri duruma müdahale etti. Olay yerinde yapılan ilk yardımın ardından acilen hastaneye kaldırılan Kasım Yurt, doktorların gösterdiği tüm çabalara rağmen hayata tutunamadı.

Acı haberin duyulmasının ardından Derecik Kaymakamı İbrahim Yazıcı, hastaneye giderek hayatını kaybeden uzman çavuşun yakınlarıyla bir araya geldi ve taziye dileklerini iletti. Meydana gelen ölümcül kazayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.