Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Doski bölgesinde yer alan, 150 hane ve yaklaşık 2 bin nüfuslu Adaklı köyünün Halilava Mahallesi'nde köklü bir bayram geleneği yaşatılmaya devam ediyor. Köy sakinleri, Kurban Bayramı namazının ardından kurbanlıklarını önceden belirlenen ortak alanda kesti.

İMECE USULÜ KESİM VE EŞİT DAĞITIM

Köy meydanında bir araya gelen vatandaşlar, imece usulüyle toplam 140 küçükbaş hayvanın kesimini gerçekleştirdi. Tek bir noktada toplanan kurban etleri, görevlendirilen köy sakinleri tarafından titizlikle parçalanarak eşit hisselere bölündü. Hazırlanan paylar, maddi durum gözetilmeksizin köydeki tüm hanelere ulaştırıldı.

"ZENGİN-FAKİR AYRIMI YAPMADAN PAYLAŞTIRIYORUZ"

Köy büyüklerinden İmam Sıdık Metin, atalarından miras kalan bu dayanışma geleneğini bir asırdır aksatmadan sürdürdüklerini ifade etti. Uygulamanın bayram ruhuna olan katkısını vurgulayan Metin, şu bilgileri verdi:

"Bu geleneğimizi yaklaşık bir asırdır sürdürüyoruz. Kurban kesen de kesmeyen de bu paylaşımdan yararlanıyor. Atalarımızdan kalan bu dayanışmayı bugün de devam ettiriyoruz. Bu bayramda yaklaşık 140 küçükbaş hayvan kesildi. Kesilen kurbanlıkların etlerini eşit şekilde ayırıp, tüm hanelere dağıttık. Zengin-fakir ayrımı yapmadan herkese eşit et veriyoruz"

Köy sakinlerinden Sabri Gemicioğlu ise bu anlamlı uygulamanın köylüler arasındaki bağları kuvvetlendirdiğini belirterek, “Köyümüzde yıllardır devam eden bu uygulama sayesinde bayramın yardımlaşma ve paylaşma ruhunu en güzel şekilde yaşıyoruz. Birlik ve beraberliğimiz bu sayede daima canlı kalıyor" dedi.Köy sakinleri, kesim ve dağıtım işlemlerinin ardından birbirleriyle bayramlaştı.