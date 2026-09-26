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Ordu / Hanife Akça- Ali Yazan / Yeniçağ



2026-2027 futbol sezonu öncesi Kırklareli’nde hakem ve gözlemciler bir araya geldi. Genel Başkan Kahraman Minnet, özellikle tabandaki hakemlerin hakları için yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

YENİ SEZON ÖNCESİ HAKEM CAMİASI BULUŞTU

Kırklareli Şubesi tarafından düzenlenen 2026-2027 Futbol Sezonu Açılış Programı, Genel Başkan Kahraman Minnet ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kırklareli’nde yapılan Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantısı dolayısıyla düzenlenen programa; Edirne ASKF Başkanı Muzaffer Yıldırım, Kırklareli ASKF Başkanı Hasan Başdemir, Edirne Şube Başkanı Yalçın Biçer, Kırklareli TÜFAD Başkanı Özay Balcı, Kırklareli Futbol İl Temsilcisi Cafer Yüce, TÜFAD Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Tufan, Lüleburgaz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hekim Demirci ile çok sayıda hakem ve gözlemci katıldı.

MİNNET’TEN TABANDAKİ HAKEMLERE ÖZEL VURGU

Kırklareli Şube Başkanı ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Erden’in ev sahipliğindeki programda konuşan Kahraman Minnet, hakem ve gözlemcilerin haklarının korunması ve geliştirilmesi için yürütülen çalışmaları anlattı.

Minnet, özellikle tabanda görev yapan hakemler için verilen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Hakem camiasında birlik ve beraberliğin önemine de dikkat çeken Minnet, 2026-2027 futbol sezonunun tüm hakem ve gözlemciler için sağlıklı ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

GENEL MERKEZ YÖNETİCİLERİNE PLAKET

Programda açılışa katılan Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerine plaket takdim edildi.

Organizasyonun ardından Kırklareli Şube Başkanı Oktay Erden, Kırklareli İl Hakem Kurulu Başkanı Hilmi Pehlivan ve İl Hakem Kurulu üyelerine ev sahiplikleri ve katkıları dolayısıyla teşekkür edildi.