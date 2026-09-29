Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında bir mağdurun ifadesi üzerine şüpheliler hakkında ‘mobbing’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişi gözaltına alındı.

7 KİŞİ GÖZALTINDA

Gözaltına alınanların isimleri sırasıyla şu şekilde;

1-Ferhat GÜNDOĞDU (MHK Başkanı)

2-Ferdi KARADORUK ( TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı)

3-Ahmet ŞAHİN (TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Başkan Vekili)

4-Yunus YILDIRIM( TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi)

5- Sebahattin ŞAHİN (MHK Üyesi-TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu)

6-Alican SAĞLAR ( TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu)

7-Emre KOSİF (TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı)

Antalya Bölgesi Hakemleri’nin yılın ilk aylarında yaptıkları şikayet üzerine soruşturmanın başladığı aktarılıyor. Operasyonu İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü düzenlerken; MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki-tanık ifadeleri ve bilirkişi tespitleri dosyada bulunuyor.

HAKEM LİSTESİ YAZIŞMASINDA 'KOPAR KAFASINI GİTSİN' İFADESİ

Soruşturma devam ederken dosyaya giren WhatsApp yazışmalarından biri, Ferdi Karadoruk ile Emre Kosif arasında hakem listesi üzerinden yapılan görüşme oldu. Yazışmada Kosif’in, “Şu listeye bir baksana” şeklindeki mesajına Karadoruk’un listedeki isimleri sıralayarak karşılık verdiği görüldü. Karadoruk, bazı isimlerin listeden çıkarılmasını gündeme getirirken, Kosif’in “Dikkat edelim, çıkarmayalım hemen” dediği görüldü. Karadoruk’un ise bir hakemle ilgili, “Serkan daha dün paylaşım yaptı. Madem eğilmiyor, kopar kafasını gitsin” ifadelerini kullandığı aktarıldı. Aynı yazışmada Karadoruk’un, bazı isimleri belirli gruplarla ilişkilendirdiği ve “Buranın kontrolü bizzat bende olsun abi. Sen bize bırak” dediği görüldü. Kosif’in “İsmail ile Kenan...” şeklindeki mesajının ardından Karadoruk’un ise “Ya onlar perdenin önü, arkasını bizde” ifadelerini kullandığı belirtildi.

'BU SALAK KİMİN KONTROLÜNDE?'

Dosyada yer alan bir başka WhatsApp görüşmesinin Karadoruk ile Alican Sağlar arasında gerçekleştiği aktarıldı. Karadoruk’un, “Berat Batuhan Yorgancı kimin kontenjanında?” diye sorduğu, Sağlar’ın ise “Aykut’un ekibinde” yanıtını verdiği görüldü. Bunun üzerine Karadoruk’un, bazı ifadeler kullanarak söz konusu kişiye ilişkin uyarı yapılmasını istediği ve “Bir uyarıda sana bunu anla diye diyorum” dediği aktarıldı. Karadoruk’un yazışmanın devamında, “Ben bedel ödeyen, yol yürüyen bir kardeşimi klasman ile maç ile kıyaslayacak kadar aptal bir adam değilim” ifadelerini kullandığı görüldü. Karadoruk ayrıca Sağlar’a yönelik, “Ama senin kafana vura vura bunu öğreteceğim sana. Liderlik nedir, nasıl yapılır, bunu öğreneceksin” dedi.

SINAV SORULARIYLA İLGİLİ 'BAŞKANIM, SORULARI ATACAKTIN' MESAJI

Soruşturma dosyasına giren bir diğer yazışmada ise sınav sorularının talep edilmesine ilişkin mesajlar yer aldı. Göktuğ H.’nin Karadoruk’a, “Başkanım günaydın, soruları atacaktın?” diye yazdığı, Karadoruk’un ise “Kosif’ten istedim, bir daha isteyeyim hocam” şeklinde yanıt verdiği görüldü. Aradan 4 gün geçtikten sonra aynı konunun yeniden gündeme geldiği yazışmada Göktuğ H.’nin aynı soruyu yönelttiği, Karadoruk’un ise “Emre abiden 3. defa istiyorum üstadım şimdi” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

'SUÇLU SUÇSUZ BELLİ OLSUN' YAZIŞMASI

Ferdi Karadoruk’un “Liderim” adıyla kayıtlı kişiyle yaptığı görüşmeler de soruşturma dosyasına girdi. Karadoruk’un, “Başkanım, ben bizim çocuklardan eminim. İçiniz rahat olsun. Adam gibi adamlara kefil olduk” dediği görüldü. “Liderim” isimli kişinin ise “Bizim içimiz her zaman rahat. Kim bu camiayı bu hallere düşürdüyse en ağırını görsün” şeklinde karşılık verdiği aktarıldı. Karadoruk’un daha sonra bazı kişilerin hesap vermesi gerektiğini söylediği, İstanbul Derneği olarak TFF’nin yürüttüğü sürece ilişkin açıklama yapılıp yapılmaması konusunda görüş istediği görüldü. “Liderim” isimli kişinin ise “Bence şimdilik beklemede kal. Netleşsin her şey, suçlu suçsuz belli olsun” ifadelerini kullandığı belirtildi. Yazışmanın devamında hakem camiasındaki bazı isimler hakkında karşılıklı değerlendirmeler yapıldığı aktarıldı.

BİLİRKİŞİ RAPORU DA DOSYAYA GİRDİ

Sınavlara ilişkin iddialar kapsamında hazırlanan grafik ve yazı inceleme bilirkişi raporu da soruşturma dosyasında yer aldı. Raporda, inceleme konusu yazılar ile Ali Tuna’dan alınan yazı örneklerinin karşılaştırıldığı belirtildi. Bilirkişi incelemesinde iki yazı grubu arasında yazım şekli, eğim, doğrultu, hız, baskı ve yazma alışkanlıkları açısından grafolojik ilişki tespit edilmediği kaydedildi. Raporda, incelenen yazıların Ali Tuna’ya ait olduğuna yönelik herhangi bir bağlantı bulunmadığı kanaatine varıldığı ifade edildi.

SUÇLAMALAR NELER?

Soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Müşteki hakemler; Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım ve Sebahattin Şahin hakkında şu suçlamaları yöneltti:

-Objektif ve gerekçeli bir karar göstermeksizin bazı hakemleri klasman dışı bırakma

-Görev vermeme

-Bazı hakemlere ayrıcalıklı davranma

-Puanlama ve atama süreçlerine müdahale etme,

-2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem/gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapma,

-2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale etme.

AKIN GÜRLEK'TEN İLK AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmaya dair detayları paylaştı. Hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleri ile kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddiaların incelendiğini ifade eden Akın Gürlek, gözaltına alınanların ikamet, iş yeri ve ofislerde adli aramalar gerçekleştirildiğini açıkladı.