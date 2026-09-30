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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan dijital incelemede büyük tepki çeken görüntüler ortaya çıktı.

ÇOCUKLARIN İSTİSMAR EDİLDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Dosyaya giren bilirkişi raporunda, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk’un kullandığı telefon numarasıyla doğrulanan WhatsApp hesabı üzerinden çocukların istismar edildiği cinsel içerikli video dosyasının yüklendiği belirlendi.

Düzenlenen bilirkişi raporunda, ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi’nin (NCMEC) 184346648 sayılı raporunda, 11 Ocak 2024 günü saat 17.46’da WhatsApp üzerinden söz konusu çocuğun cinsel istismarı içerikli videonun yüklendiği ifade edildi.

Raporda, hesabın Ferdi Karadoruk'a ait telefon numarası ile doğrulandığı ve işlem esnasında yine Karadoruk'a ait IP adresinin kullanıldığı bilgisi bulundu.

Rapora, görüntülerin internette sıradan bir aramayla ya da genel pornografik siteler üzerinden erişilebilecek nitelikte olmadığı, bu tür içeriklerin genellikle özel paylaşım gruplarında ve para karşılığında temin edildiği yönündeki değerlendirmeden de bahsedildi.

HESABININ HACKLENDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen incelemede, söz konusu WhatsApp hesabının doğrulandığı numaranın olay tarihinde Ferdi Karadoruk tarafından kullanıldığı tespit edildi. Karadoruk ifadesinde, hattı 18 senedir kendisinin kullandığını ve hattın annesinin üzerine kayıtlı olduğunu belirtti.

Karadoruk, içeriği kendisinin paylaşmadığını belirtirken, 2024 yılının Ocak ayında WhatsApp hesabının üçüncü kişiler tarafından ele geçirildiğini ve hesabının hacklendiğini iddia edildi.

E-POSTA KAYITLARINDA HACKLENME BULGUSU YOK

Karadoruk, hesabının ele geçirildiği iddiasıyla 15 Ocak 2024’te WhatsApp destek birimine e-posta gönderdiğini ifade ederek duruma ilişkin ekran görüntülerini soruşturma dosyasına sundu. Fakat bilirkişi incelemesinde e-postaya ilişkin farklı bir ayrıntı ortaya çıktı.

Karadoruk’un WhatsApp’a gönderdiği "Whatsapp Account Blocked! IMPORENT LEVEL!" başlıklı e-postada, hesabının erişime kapatılmasından şikâyet ettiği tespit edildi. Bununla beraber e-postada hesabın üçüncü kişiler tarafından çalındığı veya hacklendiğine ilişkin herhangi bir bildirim bulunmadığı belirlendi.

Bilirkişi raporunda göze çarpan bir diğer ayrıntı ise tarih oldu. Karadoruk’un WhatsApp destek birimine başvurduğu 15 Ocak 2024 tarihinin, NCMEC raporunun PDF olarak oluşturulduğu tarihle aynı olduğu ifade edildi.

BİLİRKİŞİ HACKLENME VERİSİNE ULAŞAMADI

Raporda, çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri yüklediği veya indirdiği tespit edilen hesapların NCMEC tarafından raporlanmasından sonra, ilgili platformların bu hesaplara erişimi engelleyebildiği belirtildi.

Bu kapsamda Karadoruk’un WhatsApp hesabının erişime kapatılmasının, hesabın üçüncü kişiler tarafından ele geçirildiği anlamına gelmediği vurgulandı.

Adli Bilişim-HTS Analiz Uzmanı İbrahim Erol tarafından gerçekleştirilen bilirkişi raporunda, dosyadaki verilerin incelenmesi sonucunda Karadoruk’un olay tarihinde kullandığı WhatsApp hesabının üçüncü kişiler tarafından çalındığı veya hacklendiği iddiasını destekleyen herhangi bir veriye rastlanmadığı kanaatine yer verildi.