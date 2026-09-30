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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında VAR ile ilgili ortaya atılan iddialara yönelik açıklama yaptı.

'VAR ODASI VE VAR KAYITLARINDA İNCELEME YAPTIRILMADI'

Savcılıktan yapılan açıklamada, "TFF Riva tesislerinde bulunan VAR odasında ve VAR kayıtlarında herhangi bir inceleme yaptırılmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

TFF SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu da geçtiğimiz saatlerde yayımladığı yazılı açıklamayla, Hakem İşleri Departmanı'ndaki bazı dijital materyallerin silindiğine yönelik iddiaları yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıklamıştı.