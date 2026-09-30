Almanya’dan Türkiye'ye vize kolaylığı: 1 haftada sonuçlanacak

Wüst, daha fazla Türk şirketinin Almanya’daki ticari faaliyetlerini daha güvenilir şekilde planlayabilmesinin yeni yatırımlar ve daha güçlü ekonomik ortaklıklar için zemin oluşturacağının altını çizdi. Türk şirketlerinin Almanya’daki ekonomik varlığında Kuzey Ren-Vestfalya öne çıkıyor. Eyalette yaklaşık 1.300 Türk şirketi yer alıyor. Bu sayı, Almanya’daki eyaletler arasında en yüksek rakam olarak belirtiliyor.