Almanya ile bağlantıları olan Türk iş insanlarının sıkıntı çektiği uzun vize süreçlerine ilişkin kritik bir adım atıldı.
Almanya’dan Türkiye'ye vize kolaylığı: 1 haftada sonuçlanacak
Almanya, vize süreçlerini hızlandırmaya hazırlanıyor. Yeni uygulamayla güvenilir şirket çalışanlarının daha az belgeyle başvurması ve vizelerin ideal koşullarda bir hafta içinde sonuçlanması bekleniyor.Kaynak: Haber Merkezi
Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) Başbakanı Hendrik Wüst ile Almanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Serap Güler, İstanbul’da gerçekleştirilen ekonomi konferansında, Türk iş insanlarının Almanya’ya girişinde uygulanan vize kolaylıklarının genişletileceğini duyurdu.
ÖZEL VİZE PROSEDÜRÜ GENİŞLETİLECEK
Almanya, 2025 yılının Ağustos ayından beri güvenilirliği belirli kriterlerle kabul edilen Türk şirketleri için özel bir vize prosedürü uyguluyor.
Bu uygulamadan şu ana kadar yaklaşık 400 şirket faydalanıyor. Gerçekleştirilecek yeni düzenleme ile kapsamın genişletilmesi bekleniyor.
Özellikle Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyesi ve Almanya ile ekonomik bağlantısı bulunan şirketlerin de bu sisteme dahil edilmesi planlanıyor.
Hendrik Wüst, uygulamanın NRW ekonomisi açısından önemli bir adım olduğunu ifade ederek, uzun ve zahmetli vize süreçlerinin senelerdir şirketler arasındaki iş birliğini yavaşlattığını belirtti.
Wüst, daha fazla Türk şirketinin Almanya’daki ticari faaliyetlerini daha güvenilir şekilde planlayabilmesinin yeni yatırımlar ve daha güçlü ekonomik ortaklıklar için zemin oluşturacağının altını çizdi. Türk şirketlerinin Almanya’daki ekonomik varlığında Kuzey Ren-Vestfalya öne çıkıyor. Eyalette yaklaşık 1.300 Türk şirketi yer alıyor. Bu sayı, Almanya’daki eyaletler arasında en yüksek rakam olarak belirtiliyor.