Yeniçağ Gazetesi
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Almanya’dan Türkiye'ye vize kolaylığı: 1 haftada sonuçlanacak

Almanya, vize süreçlerini hızlandırmaya hazırlanıyor. Yeni uygulamayla güvenilir şirket çalışanlarının daha az belgeyle başvurması ve vizelerin ideal koşullarda bir hafta içinde sonuçlanması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Almanya’dan Türkiye'ye vize kolaylığı: 1 haftada sonuçlanacak - Resim: 1

Almanya ile bağlantıları olan Türk iş insanlarının sıkıntı çektiği uzun vize süreçlerine ilişkin kritik bir adım atıldı.

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Almanya’dan Türkiye'ye vize kolaylığı: 1 haftada sonuçlanacak - Resim: 2

Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) Başbakanı Hendrik Wüst ile Almanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Serap Güler, İstanbul’da gerçekleştirilen ekonomi konferansında, Türk iş insanlarının Almanya’ya girişinde uygulanan vize kolaylıklarının genişletileceğini duyurdu.

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Almanya’dan Türkiye'ye vize kolaylığı: 1 haftada sonuçlanacak - Resim: 3

ÖZEL VİZE PROSEDÜRÜ GENİŞLETİLECEK

Almanya, 2025 yılının Ağustos ayından beri güvenilirliği belirli kriterlerle kabul edilen Türk şirketleri için özel bir vize prosedürü uyguluyor.

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Almanya’dan Türkiye'ye vize kolaylığı: 1 haftada sonuçlanacak - Resim: 4

Bu uygulamadan şu ana kadar yaklaşık 400 şirket faydalanıyor. Gerçekleştirilecek yeni düzenleme ile kapsamın genişletilmesi bekleniyor.

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Almanya’dan Türkiye'ye vize kolaylığı: 1 haftada sonuçlanacak - Resim: 5

Özellikle Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyesi ve Almanya ile ekonomik bağlantısı bulunan şirketlerin de bu sisteme dahil edilmesi planlanıyor.

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Almanya’dan Türkiye'ye vize kolaylığı: 1 haftada sonuçlanacak - Resim: 6

Hendrik Wüst, uygulamanın NRW ekonomisi açısından önemli bir adım olduğunu ifade ederek, uzun ve zahmetli vize süreçlerinin senelerdir şirketler arasındaki iş birliğini yavaşlattığını belirtti.

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Almanya’dan Türkiye'ye vize kolaylığı: 1 haftada sonuçlanacak - Resim: 7

Wüst, daha fazla Türk şirketinin Almanya’daki ticari faaliyetlerini daha güvenilir şekilde planlayabilmesinin yeni yatırımlar ve daha güçlü ekonomik ortaklıklar için zemin oluşturacağının altını çizdi. Türk şirketlerinin Almanya’daki ekonomik varlığında Kuzey Ren-Vestfalya öne çıkıyor. Eyalette yaklaşık 1.300 Türk şirketi yer alıyor. Bu sayı, Almanya’daki eyaletler arasında en yüksek rakam olarak belirtiliyor.

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