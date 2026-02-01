TFF 1'inci Lig'in 23'üncü haftasında Sivasspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. İki taraftan da gol sesi çıkmadı.
KARŞILIKLI POZİSYONLAR YAŞANDI
28'inci dakikada gelişen Pendikspor atağında sol kanattan ceza sahası içerisine giren Wilks'in sert şutunu kaleci Göktuğ güçlükle kornere çekti.
36'ncı dakikada sol taraftan gelişen Sivasspor atağında Uğur'un içeriye doğru çevirdiği top karanbolde ceza sahası dışındaki Charisis'in önünde kaldı. Charisis'in sert şutunda top direkten döndü.
MAÇTA GOL SESİ ÇIKMADI
43'üncü dakikada sol kanattan gelen Sivasspor atağında Ethemi ceza sahası dışında olan Yusuf Cihat'a topu gönderdi. Yusuf Cihat'ın şutunda top direğin dibinden az farkla auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
77'nci dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında ceza sahası içerisinde giren Okoronkwo topu Bekir'e aktardı. Defansın müdahale ettiği top Emre Gökay'ın önünde kaldı. Emre'nin şutunu kaleci çeldi.
Karşılaşma 0-0 berabere bitti.