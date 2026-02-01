Süper Lig’in 20. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 2 Şubat Pazartesi günü Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

TÜMER METİN MAÇIN SONUCUNU AÇIKLADI

Kritik maç öncesi Asist Analiz Youtube kanalına konuk olan eski milli futbolcu Tümer Metin, önemli bir tahminde bulundu.

Mücadelenin zorlu geçeceğini söyleyen Metin, mücadeleyi yine de Fenerbahçe’nin kazanacağını açıkladı.

Kocaelispor-Fenerbahçe maçının sonucunu açıkladı

‘İKİ SEÇENEK VAR, AMA KANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM’

Tümer Metin, açıklamasında tam olarak şu ifadeleri kullandı:

“Kocaelispor deplasmanı düşünüldüğü kadar zor olmayabilir ama düşünüldüğünden daha zor da olabilir. Kocaeli'nin aşağı yukarı nasıl oynayacağını biliyoruz. Kocaeli'de nasıl bir atmosfer olacağını biliyoruz. Muazzam bir seyirci muazzam bir atmosferde oynanıyor. Bayhan'ın şarkısına da bayılıyorum izlerken muazzam. Kocaeli'de bir şekilde kalesinde gol görebilir ama cevap vermeyi bilen bir takım. Fenerbahçe muhtemelen büyük bir rotasyona gidecek. Daha diri bir takım olacak. İki seçenek var. Fenerbahçe'nin ne yapacağı belirleyici olacak. Bireysel performanslar da belirleyici olacak. Zor geçecek hiç şüphem yok. Ama Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum.”

Kocaelispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kocaelispor Fenerbahçe maçı 2 Şubat saat 20.00'de Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.