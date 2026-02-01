Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Gündem Meteoroloji’den kritik uyarı: Fırtına ve yağış vuracak… Hangi iller tehlikede?

Meteoroloji’den kritik uyarı: Fırtına ve yağış vuracak… Hangi iller tehlikede?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli fırtına ve yoğun yağış uyarısı yaptı.

Son Güncelleme:
Meteoroloji’den kritik uyarı: Fırtına ve yağış vuracak… Hangi iller tehlikede? - Resim: 1

Yarın Marmara Bölgesi’nde İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Edirne’nin güneyi, Bursa ile Balıkesir’in kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde rüzgar eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den kritik uyarı: Fırtına ve yağış vuracak… Hangi iller tehlikede? - Resim: 2

Doğu Akdeniz’de beklenen yağışların ise yarın Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli, Hatay ile Kahramanmaraş’ın güneybatısında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Meteoroloji’den kritik uyarı: Fırtına ve yağış vuracak… Hangi iller tehlikede? - Resim: 3

Yağışların Adana’da gece saatlerine kadar, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ta salı günü öğle saatlerine dek etkili olması beklendiğinden; ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji’den kritik uyarı: Fırtına ve yağış vuracak… Hangi iller tehlikede? - Resim: 4

Öte yandan yarın İç Anadolu’nun güney ve doğu kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç bölgelerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına bekleniyor.

Meteoroloji’den kritik uyarı: Fırtına ve yağış vuracak… Hangi iller tehlikede? - Resim: 5

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den kritik uyarı: Fırtına ve yağış vuracak… Hangi iller tehlikede? - Resim: 6

Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak; Trakya kesimi, Batı Akdeniz’in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar olarak görülecek.

Meteoroloji’den kritik uyarı: Fırtına ve yağış vuracak… Hangi iller tehlikede? - Resim: 7

Yağışların Kıyı Ege, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Uşak, Denizli, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den kritik uyarı: Fırtına ve yağış vuracak… Hangi iller tehlikede? - Resim: 8

Özellikle Muğla, Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli, Aydın'ın batı ilçeleri ile İzmir'in batısında yer yer şiddetli yağış öngörülüyor.

Meteoroloji’den kritik uyarı: Fırtına ve yağış vuracak… Hangi iller tehlikede? - Resim: 9

Rüzgar, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Marmara’da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek.

Meteoroloji’den kritik uyarı: Fırtına ve yağış vuracak… Hangi iller tehlikede? - Resim: 10

Meteoroloji’den kritik uyarı: Fırtına ve yağış vuracak… Hangi iller tehlikede? - Resim: 11

Hava sıcaklığı, iç ve Güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Meteoroloji’den kritik uyarı: Fırtına ve yağış vuracak… Hangi iller tehlikede? - Resim: 12

Uyarılar: Kuvvetli yağış uyarısı: Belirtilen bölgelerde oluşabilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, buzlanma ve don, kar erimesi, çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji’den kritik uyarı: Fırtına ve yağış vuracak… Hangi iller tehlikede? - Resim: 13

Kuvvetli rüzgâr uyarısı: Rüzgârın fırtına şeklinde esmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi vb. risklere karşı tedbirli olunmalı.

Meteoroloji’den kritik uyarı: Fırtına ve yağış vuracak… Hangi iller tehlikede? - Resim: 14

Çığ tehlikesi: Yüksek kar örtülü eğimli alanlarda dikkat edilmesi gerekiyor.

Meteoroloji’den kritik uyarı: Fırtına ve yağış vuracak… Hangi iller tehlikede? - Resim: 15

Denizlerde hava: Ege'de kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtına, Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji’den kritik uyarı: Fırtına ve yağış vuracak… Hangi iller tehlikede? - Resim: 16

EDİRNE °C, 4°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

İSTANBUL °C, 8°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 4°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

KOCAELİ °C, 9°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji’den kritik uyarı: Fırtına ve yağış vuracak… Hangi iller tehlikede? - Resim: 17

ADANA °C, 19°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 14°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 13°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den kritik uyarı: Fırtına ve yağış vuracak… Hangi iller tehlikede? - Resim: 18

ANKARA °C, 13°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 14°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 16°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 7°C Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Meteoroloji’den kritik uyarı: Fırtına ve yağış vuracak… Hangi iller tehlikede? - Resim: 19

BOLU °C, 14°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 14°C Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji’den kritik uyarı: Fırtına ve yağış vuracak… Hangi iller tehlikede? - Resim: 20

Meteoroloji’den kritik uyarı: Fırtına ve yağış vuracak… Hangi iller tehlikede? - Resim: 21

ERZURUM °C, 4°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 1°C Çok bulutlu, bu sabah (Pazar) ilk saatlerde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 10°C Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN °C, 6°C Çok bulutlu, bu sabah (Pazar) ilk saatlerde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Meteoroloji’den kritik uyarı: Fırtına ve yağış vuracak… Hangi iller tehlikede? - Resim: 22

Meteoroloji’den kritik uyarı: Fırtına ve yağış vuracak… Hangi iller tehlikede? - Resim: 23
Meteoroloji’den kritik uyarı: Fırtına ve yağış vuracak… Hangi iller tehlikede? - Resim: 24
Meteoroloji’den kritik uyarı: Fırtına ve yağış vuracak… Hangi iller tehlikede? - Resim: 25
Meteoroloji’den kritik uyarı: Fırtına ve yağış vuracak… Hangi iller tehlikede? - Resim: 26
Kaynak: Haber Merkezi / AA
