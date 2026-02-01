Yarın Marmara Bölgesi’nde İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Edirne’nin güneyi, Bursa ile Balıkesir’in kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde rüzgar eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji’den kritik uyarı: Fırtına ve yağış vuracak… Hangi iller tehlikede?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli fırtına ve yoğun yağış uyarısı yaptı.
Doğu Akdeniz’de beklenen yağışların ise yarın Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli, Hatay ile Kahramanmaraş’ın güneybatısında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.
Yağışların Adana’da gece saatlerine kadar, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ta salı günü öğle saatlerine dek etkili olması beklendiğinden; ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Öte yandan yarın İç Anadolu’nun güney ve doğu kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç bölgelerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına bekleniyor.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak; Trakya kesimi, Batı Akdeniz’in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar olarak görülecek.
Yağışların Kıyı Ege, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Uşak, Denizli, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.
Özellikle Muğla, Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli, Aydın'ın batı ilçeleri ile İzmir'in batısında yer yer şiddetli yağış öngörülüyor.
Rüzgar, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Marmara’da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek.
Rüzgar, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Marmara’da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek.
Hava sıcaklığı, iç ve Güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.
Uyarılar: Kuvvetli yağış uyarısı: Belirtilen bölgelerde oluşabilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, buzlanma ve don, kar erimesi, çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kuvvetli rüzgâr uyarısı: Rüzgârın fırtına şeklinde esmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi vb. risklere karşı tedbirli olunmalı.
Çığ tehlikesi: Yüksek kar örtülü eğimli alanlarda dikkat edilmesi gerekiyor.
Denizlerde hava: Ege'de kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtına, Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
EDİRNE °C, 4°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
İSTANBUL °C, 8°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 4°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
KOCAELİ °C, 9°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ADANA °C, 19°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 14°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 13°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 14°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 16°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİVAS °C, 7°C Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BOLU °C, 14°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE °C, 10°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP °C, 14°C Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 9°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 4°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 1°C Çok bulutlu, bu sabah (Pazar) ilk saatlerde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 10°C Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu
VAN °C, 6°C Çok bulutlu, bu sabah (Pazar) ilk saatlerde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
