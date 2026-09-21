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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

TFFHGD Genel Merkezi, hakem ve gözlemci camiasında “baskı ve yönlendirme” girişimlerine izin verilmeyeceğini açıkladı. Gerekli görülmesi hâlinde tüzükten doğan yetkilerin kullanılacağı bildirildi.

“OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILAN ETKİ ALANLARINI TAKİP EDİYORUZ”

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Genel Merkez Yönetim Kurulu, son dönemde camia içerisinde yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çeken bir açıklama yayımladı.

“Kamuoyuna duyurulur” başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“TFFHGD Genel Merkezi olarak son dönemde camiamız içerisinde yaşanan gelişmeleri ve farklı yöntemlerle oluşturulmaya çalışılan etki alanlarını yakından takip etmekteyiz.

Genel Merkezimizin bugün ulaştığı kurumsal seviyeyi, ortaya koyduğu iradeyi ve camiamız içerisindeki güçlü birlik anlayışını kabullenmekte zorlanan farklı yaklaşımların da farkındayız.”

“KURUMSAL SINIRLARA SAYGI GÖSTERİLMELİ”

Açıklamada, kurumların görev ve sorumluluk alanlarının dışına çıkmaması gerektiği vurgulanarak şöyle denildi:

“Bizim anlayışımızda esas olan; kurumların kendi görev ve sorumluluk alanları içerisinde, karşılıklı saygı ve kurumsal sınırlar içerisinde hareket etmesidir.

Hiçbir kişi, grup veya oluşumun camiamızın ortak iradesi üzerinde baskı veya yönlendirme oluşturmasını doğru bulmuyoruz. Herkesin kendi iradesine ve kurumların kendi sorumluluk alanlarına saygı gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz.”

FUTBOL KURULLARINA “TARAFSIZLIK” ÇAĞRISI

TFFHGD Genel Merkezi, Türk futbolunun ilgili kurullarına da dikkat çeken bir çağrıda bulundu:

“Türk futbolunun ilgili kurullarının da bu anlayış çerçevesinde, her türlü kişisel veya kurumsal etkinin dışında, tarafsızlık ve kurumsal sorumluluk ilkeleri doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini özellikle vurguluyoruz.”

“GEREKİRSE TÜZÜKTEKİ YETKİLER KULLANILACAK”

Hakem ve gözlemcilerin ortak iradesi ile birlik ve beraberliğinin korunacağı belirtilen açıklamada, gerekli görülmesi durumunda ilgili işlemlerin başlatılacağı bildirildi:

“TFFHGD Genel Merkezi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hakem ve gözlemcilerimizin ortak iradesini, birlik ve beraberliğini esas alarak çalışmalarını sürdürecektir.

Yaşanan her gelişme, TFFHGD Tüzüğü’nün Genel Merkezimize verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde değerlendirilecek; gerekli görülmesi halinde tüzüğümüzün tanıdığı yetkiler doğrultusunda ilgili işlemler yapılacaktır.”

“KURUMSAL YAPILAR KİŞİLERDEN BÜYÜKTÜR”

TFFHGD Genel Merkez Yönetim Kurulu açıklamasını şu kararlılık mesajıyla tamamladı:

“Kurumsal yapılar kişilerden, makamlar ise kişisel beklentilerden büyüktür.

Biz görevimizin, sorumluluğumuzun ve bize duyulan güvenin farkındayız. Aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.”