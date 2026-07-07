Gazeteci ve belgeselci Hakan Tosun'un, 10 Ekim 2025 tarihinde İstanbul'un Esenyurt ilçesinde uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin davada yargılama sürüyor.
Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın ikinci duruşması, 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 13.00'te yapılacak.
İKİ SANIK TUTUKLU YARGILANIYOR
Dosya kapsamında tutuklu bulunan Abdurrahman Murat ile Adnan Şahin, "kasten öldürme" suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.
Davanın ikinci duruşmasının Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi bekleniyor.