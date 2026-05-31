Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanan Robert Lewandowski Fenerbahçe transfer gündemine yeniden dahil oldu.

HAKAN SAFİ CEPHESİ LEWANDOWSKI İLE TEMAS KURDU

Now Spor'dan Ersin Düzen'in aktardığı bilgilere göre; Hakan Safi cephesi Lewandowski transferi için girişimlerde bulundu.

Daha önce de Fenerbahçe ile anılan 37 yaşındaki Polonyalı yıldızın Türkiye'ye gelme ihtimali ortaya çıktı.

5 MAYIS'TA ANLAŞTIĞI DÜNYA YILDIZLARINI AÇIKLAYACAK

Ayrıca Hakan Safi'nin 5 Mayıs'ta düzenleyeceği lansmanla birlikte anlaştığı futbolcuları isim isim açıklayacağı da iddia edildi.

Dünya yıldızlarından kurulu bir kadro oluşturmak istediğini her defasında dile getiren Hakan Safi, genel kurul tarihinden bir gün önce bu isimleri duyurarak seçimde rüzgarı arkasına almayı hedefliyor.