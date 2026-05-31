Türkiye'nin üç büyük kentinde su kaynaklarının son durumu yakından takip edilirken, 31 Mayıs 2026 tarihli resmi rakamlar barajlardaki doluluk oranlarının güncel görünümünü ortaya koydu.
Baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir (31 Mayıs 2026)
İstanbul, Ankara ve İzmir’deki barajların doluluk oranlarına ilişkin güncel veriler açıklandı. Önceki ölçümlere kıyasla sınırlı değişikliklerin gözlendiği seviyeler, İSKİ, ASKİ ve İZSU tarafından yayımlandı.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ’nin 31 Mayıs 2026 tarihli verilerine göre İstanbul’daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 70,97 olarak ölçüldü. Son günlerde küçük dalgalanmalar görülse de seviyelerin önceki haftalara göre dengeli bir seyir izlediği belirtildi.
İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlara ilişkin güncel doluluk oranları ise şu şekilde paylaşıldı:
Ömerli: %96,24
Darlık: %90,04
Elmalı: %94,62
Terkos: %59,26
Alibeyköy: %65,42
Büyükçekmece: %53,59
Sazlıdere: %43,38
Istrancalar: %26,27
Kazandere: %56,12
Pabuçdere: %59,26
ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI
ASKİ’nin 31 Mayıs 2026 tarihli verilerine göre başkentteki barajların genel doluluk oranı yüzde 48,71 olarak açıklandı. Kullanılabilir aktif su miktarının ise yüzde 42,74 seviyesinde bulunduğu ifade edildi.
Barajların güncel doluluk oranları:
Akyar: %85,68
Çamlıdere: %40,10
Çubuk 2 Barajı: %71,30
Eğrekkaya: %81,81
Kargalı: %100
Kavşakkaya: % 71,96
Kesikköprü: %100
Kurtboğazı: %32,12
Peçenek: %27,48
Türkşerefli:%5.20
İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI
İZSU’nun 31 Mayıs 2026 tarihli verilerine göre İzmir’deki barajların doluluk seviyesi yüzde 49,27 olarak kaydedildi. Kentteki su durumuna ilişkin güncel veriler kamuoyuna duyuruldu.
Barajların güncel doluluk oranları:
Tahtalı Barajı: %54,55
Balçova Barajı: %93,62
Ürkmez Barajı: %97,55
Gördes Barajı: %41,32
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %75,78