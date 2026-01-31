Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu TÜGVA'nın İstanbul'daki İhtisas Akademi 2026 Lansman Programı'na katıldı.

Bakan Fidan, yaptığı konuşmada "Allah TÜGVA gibi kuruluşların sayısını artırsın, sivil toplum yapılanmalarını daha da güçlü hale getirsin. Gençlerimizin kendisini bulduğu, anlam üretebildiği, enerjilerini harcadığı hayır yolunda ve gerçekten kendi hayatlarına da anlam katacak şeyleri öğrendiği ve ileride bizlerin yaşına geldiği zaman da geçmişine baktığında 'İyi ki vardım, iyi ki bunu yaptım' diyebileceği bir platform haline gelmiş olması bizi gerçekten çok sevindiriyor" dedi.

HAKAN FİDAN-BİLAL ERDOĞAN ADAYLIK ÇEKİŞMESİ

Öte yandan son dönemde Hakan Fidan ve Bilal Erdoğan arasında Cumhurbaşkanlığı adaylığı çekişmesi olduğu iddiası sıkça gündeme yansıdı. Siyasette ve kamuoyunda da tartışılan bu iddiaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrası boşalacak koltuğa iki isimden birisinin geleceği belirtiliyor.