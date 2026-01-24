SICAK KULİS AHMET TAKAN

Hem de oldukça kuvvetli bir isim… Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar…

“Hoppala, o da nereden çıktı mı?” dediniz. Ben demiyorum! Sarayın odalarında konuşuluyor. Öyle olunca da haber değeri kazanıyor… Sarayda, Alparslan Bayraktar’ın Trabzonlu olmasına (Trabzon’un altını kalınca çiziyorum-AHT-) ve CV’sine, ilişkilerine hayran olan oldukça etkili bir grup da var.

Vikipedi’den alıntılayalım;

“Aslen Trabzon, Çaykaralı olup, 1975 yılında Hatay, Kırıkhan'da doğan Bayraktar, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Alparslan Bayraktar lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi makine mühendisliği bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin ekonomi hukuk alanında ve Fletcher School of Law and Diplomacy'den uluslararası ilişkiler alanında tamamladı. Doktorasını ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi yer sistem bilimleri bölümünün enerji ekonomisi ve politikası alanında yaptı.

Yurt içinde ve yurt dışında özel sektörde çalışan Bayraktar, 2010-2016 yılları arasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda kurul üyeliği görevinde bulundu. 2016-2018 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda müsteşar yardımcılığı ve Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü yaptı. Temmuz 2018'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda (ETKB) bakan yardımcısı olarak atandı. Bayraktar hâlâ Dünya Enerji Konseyi Türkiye Başkanlığı’nı yürütmektedir.

3 Haziran 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Bakanlar Kurulu listesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak yer aldı.”

*

Recep Tayyip Erdoğan’ın, Trump ziyareti ve Beyaz Saray görüşmelerinde, Alparslan Bayraktar dikkat çeken bir isimdi. Özellikle ekranlara yansıyan Trump ile samimi diyalogları da ayrıca dikkat çekiciydi. Bugünler de en çok doğal gaz satın aldığımız ülkelerin başında ABD’nin olduğunu hatırlatıp, ABD dönüşü Bakan Bayraktar’ın medya organlarına verdiği demeçlerden bazı alıntılarla devam edelim;

-Bakan Bayraktar, ABD ile yapılan enerji anlaşmalarına ilişkin, “2027 ve sonrasında Türkiye’ye, kendi ürettiğimiz gaz ve Türkmen gazından sonra en ucuz gazı almış olacağız” dedi.

-Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini anımsatan Bayraktar, ABD tarafı ile enerji konusundaki gündemin petrol, doğal gaz ve nükleer etrafında şekillendiğine dikkat çekti. Bakan Bayraktar, ABD Başkanı Trump’ın enerji alanında iş birliğinin artırılmasıyla ilgili olarak kendisine, “Bu konuyla alakalı benim ne yapmamı istiyorsan hemen bunu yapalım” dediğini aktardı.

-ABD LNG’sinin alımı için toplam 143 milyar metreküplük anlaşma yapıldığını aktaran Bakan Bayraktar, bu anlaşmaların tutarının da 43 milyar dolar olduğunu anımsatarak, “600 dolara gaz alıyormuşuz. Şimdi bölün bakalım 43 milyar doları 143'e. Karşınıza ne çıkar? ‘600 dolar’ diyenler bir hesap etsin ve milletimize açıklasın. Tamamen yalan, kulaktan dolma ve eksik bilgi” dedi.

-Türkiye ile ABD arasında imzalanan Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Bayraktar, “ABD gibi 94 tane reaktörü olan, bu teknolojiye en başından beri sahip olan, geliştiren bir ülkeye bu anlamda kayıtsız kalmamız mümkün değil. ABD’yle gerek küçük modüler reaktörlerde, gerek büyük reaktörlerde iş birliği yapalım diyoruz” ifadelerini kullandı. ABD’nin söz konusu anlaşmayla bir irade ortaya koyduğunu ve bu konuya desteğini ifade ettiğini belirten Bayraktar, “Ticari görüşmelerimizi ABD’li nükleer şirketleriyle SMR’de zaten yapıyoruz, daha güçlü şeklide bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

*

Alparslan Bayraktar ile Trump arasında var olduğu ileri sürülen çok sıcak muhabbeti kısaca özetlediğimi umuyorum!..

Saray kaynaklarının iddialarına göre, Alparslan Bayraktar sessiz ve derinden ilerliyor… Alparslan Bayraktar’ın, Trump’ın çok sevdiği kardeşleri listesine girdiği de kesin!.. Bundan sonrası da Bilal Erdoğan ile Hakan Fidan’ın nasıl hamleler yapacağına kalıyor!..