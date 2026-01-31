Yeniçağ Gazetesi
31 Ocak 2026 Cumartesi
İstanbul
Gözler onu arıyordu… Tekneden Ali Koç çıktı: Sadettin Saran ayakta karşıladı

Fenerbahçe’de Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı. Sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Ali Koç ise Faruk Ilgaz Tesisleri'ne özel teknesiyle geldi. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Koç’u salonda ayakta karşıladı. İşte o anlar…

Furkan Çelik Derleyen: Furkan Çelik
Gözler onu arıyordu… Tekneden Ali Koç çıktı: Sadettin Saran ayakta karşıladı - Resim: 1

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı. Gözler ise eski başkan Ali Koç’u aradı.

Gözler onu arıyordu… Tekneden Ali Koç çıktı: Sadettin Saran ayakta karşıladı - Resim: 2

TOPLANTIYA ÖZEL TEKNESİYLE KATILDI

Fenerbahçe eski Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan toplantıya tekne ile geldi.

Gözler onu arıyordu… Tekneden Ali Koç çıktı: Sadettin Saran ayakta karşıladı - Resim: 3

Başkan Sadettin Saran ise Koç’u salonda ayakta karşıladı.

Gözler onu arıyordu… Tekneden Ali Koç çıktı: Sadettin Saran ayakta karşıladı - Resim: 4

Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, kulüp başkanı Sadettin Saran, eski başkan Ali Koç, eski divan başkanları Vefa Küçük ve Uğur Dündar, yönetim kurulu ve yüksek divan kurulu üyeleri katıldı.

Gözler onu arıyordu… Tekneden Ali Koç çıktı: Sadettin Saran ayakta karşıladı - Resim: 5

Kurul Başkanın Şekip Mosturoğlu açılış konuşmasını yaparken, Başkan Sadettin Saran'ın yanı sıra eski başkan Ali Koç da toplantıya katılım sağlamış oldu.

Gözler onu arıyordu… Tekneden Ali Koç çıktı: Sadettin Saran ayakta karşıladı - Resim: 6

O andan kareler...

Kaynak: Spor Servisi
