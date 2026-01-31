Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı. Gözler ise eski başkan Ali Koç’u aradı.
Gözler onu arıyordu… Tekneden Ali Koç çıktı: Sadettin Saran ayakta karşıladı
Fenerbahçe’de Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı. Sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Ali Koç ise Faruk Ilgaz Tesisleri'ne özel teknesiyle geldi. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Koç’u salonda ayakta karşıladı. İşte o anlar…Derleyen: Furkan Çelik
TOPLANTIYA ÖZEL TEKNESİYLE KATILDI
Fenerbahçe eski Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan toplantıya tekne ile geldi.
Başkan Sadettin Saran ise Koç’u salonda ayakta karşıladı.
Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, kulüp başkanı Sadettin Saran, eski başkan Ali Koç, eski divan başkanları Vefa Küçük ve Uğur Dündar, yönetim kurulu ve yüksek divan kurulu üyeleri katıldı.
Kurul Başkanın Şekip Mosturoğlu açılış konuşmasını yaparken, Başkan Sadettin Saran'ın yanı sıra eski başkan Ali Koç da toplantıya katılım sağlamış oldu.
O andan kareler...
Kaynak: Spor Servisi