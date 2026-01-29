Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Güngören Belediyesi'nin “Tek Soru, Tek Cevap” programında liseli gençlerle buluştu.

Bir liseli genç, Bilal Erdoğan’a “Ticarette uğraştığınızı biliyoruz. Ancak tam olarak ne iş yapıyorsunuz? Neyden para kazanıyorsunuz? Bunu merak ettim” diye sordu.

Bilal Erdoğan “gıda sektörü” yanıtını verip şunları anlattı:

“İlk ticarete başladığım yıl 2007 yılı gibiydi. Amerika'da Türkiye'den de tanıştığım arkadaşlarım standlarda bir şeyler satıyorlardı. Türkiye'ye dönüp Türkiye'de bu işe devam etmek istediklerini söylediler. Ben de dedim ki onlara siz dönün, 'Ben Türkiye'deki işinize ortak olabilir miyim' dedim. Türkiye'de arkadaşlarımın ilk yaptığı iş de kozmetik üzerineydi. Ondan sonra 2009 yılı başında restoran işine başladık aynı ortaklarımla. O zamandan bugüne de gıda işiyle uğraşıyorum. Restoranlarımız var ortaklarımızda. Şimdi işte Dubai'de bir buçuk yıl kadar oldu bir yer açtık. Bakü'de açmayı planlıyoruz. Dolayısıyla gıda sektöründeyim arkadaşlar.”

İŞTE ŞİRKET BELGELERİ

Peki, Bilal Erdoğan’ın şirketleri hangisi?

Bilal Erdoğan ilk şirketini 2007 yılında kuruduğunu açıklamıştı. 2007 yılında kurduğu şirketi MAYE Dış Ticaret şirketiydi. Kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin perakende ticareti yapıyorlardı.

Bilal Erdoğan 2009 yılında ise Mis Hediyelik Eşya şirketinin ortakları arasında yer aldı. Hediyelik eşya toptan ticareti (pipo, tespih, bakır süs eşyaları, imitasyon takılar dahil) yapıyorlardı.

Bilal Erdoğan’ın çok tartışılan bir de aile şirketi var; BMZ GROUP DENİZCİLİK VE İNŞAAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ.

Kardeşi, amcası ve eniştesinin de yer aldığı aile şirketinde Bilal Erdoğan hala aktif yönetim kurulu üyesi olarak yer alıyor.

Ve gelelim bugün gündem olan restoran şirketine…

Bilal Erdoğan 2009 yılında Doruk Izgara Gıda Ticaret Anonim Şirketi ile restoran işine girdi.

Yeniçağ, Bilal Erdoğan’ın bu restoran işindeki belgelerini inceledi ve dikkat çeken bir durum ortaya çıktı.

Ticaret Sicil Gazetesi’nde Bilal Erdoğan’ın restoranlarına ait Doruk Izgara şirketinin kuruluşunda Bilal Erdoğan yer alıyordu.

İŞTE O BELGE:

Ancak Doruk Izgara şirketinin 25 Mayıs 2025 tarihli son Ticaret Sicil Gazetesi kaydında ise Bilal Erdoğan’ın adının yönetim kurulu üyesi olarak yer almadığı görüldü.

İŞTE O BELGE:

İstanbul Ticaret Odası (İTO) kayıtlarına göre, Bilal Erdoğan'ın restoran yatırımları yaptığı şirketi Doruk Izgara şirketi “Gülhane Döner” markasıyla Cevahir AVM, İstinye Park AVM, Akbatı AVM, Akasya AVM ve Zorlu Center'da faaliyet göstermişti.

İstinye Tavukçusu olarak da şirket Dubai yanı sıra Türkiye’de faaliyetlerini sürdürüyor.