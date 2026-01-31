Jhon Duran'ın Fenerbahçe'den neden ayrılmak istediği ortaya çıktı

Jhon Duran Fenerbahçe'den Ayrılacak Mı?
Fenerbahçe’nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Jhon Duran, takımdan ayrılmak istiyor.
Genç forvetin kafasını karıştıran isim de belli oldu…
Jhon Duran’ın Fenerbahçe’ye transfer olmasının en önemli nedenlerinden biri Jose Mourinho’ydu. Kolombiyalı forvet, Portekizli teknik adamın ayrılığının ardından mental olarak olumsuz etkilendi.
Sadece 22 yaşındaki forvet değil, birçok transfer de Mourinho faktörü sayesinde sarı-lacivertli kulübe imza atmıştı.
Portekizli çalıştırıcının takımdan ayrılmasının ardından Duran’ın da sorun çıkarmaya başladığı öne sürüldü.
Son maçlarda forma şansı bulmaya başlasa da genç forvet için ayrılık yeniden gündeme geldi.
Duran'ın Mourinho'ya İnstagram Yorumu
Öte yandan Duran’ın, 2 gün önce Mourinho’ya Instagram üzerinden yaptığı yorum da Portekizli teknik adamın ismini bir kez daha gündeme getirdi.
Duran’ın bu kadar kısa süre birlikte çalıştığı Mourinho ile güçlü bir bağ kurması, ayrılmak istemesinin en önemli nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.
Lille Ve Juventus, Duran'ı Transfer Etmek İstiyor
Avrupa’dan talipleri bulunan 22 yaşındaki futbolcunun ayrılmak için baskı yaptığı aktarıldı. Özellikle Lille ve Juventus, Duran için şartları bir hayli zorladı.
Fenerbahçe Forvet Transferi Yapacak
Sarı-lacivertli kulüp ise forvet arayışlarını sürdürmeye devam ediyor. Duran'ın devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor.
Duran, Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıkarken 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.