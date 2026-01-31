Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Spor Jhon Duran'ın Fenerbahçe'den neden ayrılmak istediği ortaya çıktı

Jhon Duran'ın Fenerbahçe'den neden ayrılmak istediği ortaya çıktı

Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran'ın takımdan ayrılması gündemde... Kolombiyalı forvetin kafasını karıştıran isim şaşırttı.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Jhon Duran'ın Fenerbahçe'den neden ayrılmak istediği ortaya çıktı - Resim: 1

Jhon Duran Fenerbahçe'den Ayrılacak Mı?

Fenerbahçe’nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Jhon Duran, takımdan ayrılmak istiyor.

1 11
Jhon Duran'ın Fenerbahçe'den neden ayrılmak istediği ortaya çıktı - Resim: 2

Genç forvetin kafasını karıştıran isim de belli oldu…

2 11
Jhon Duran'ın Fenerbahçe'den neden ayrılmak istediği ortaya çıktı - Resim: 3

Jhon Duran’ın Fenerbahçe’ye transfer olmasının en önemli nedenlerinden biri Jose Mourinho’ydu. Kolombiyalı forvet, Portekizli teknik adamın ayrılığının ardından mental olarak olumsuz etkilendi.

3 11
Jhon Duran'ın Fenerbahçe'den neden ayrılmak istediği ortaya çıktı - Resim: 4

Sadece 22 yaşındaki forvet değil, birçok transfer de Mourinho faktörü sayesinde sarı-lacivertli kulübe imza atmıştı.

4 11
Jhon Duran'ın Fenerbahçe'den neden ayrılmak istediği ortaya çıktı - Resim: 5

Portekizli çalıştırıcının takımdan ayrılmasının ardından Duran’ın da sorun çıkarmaya başladığı öne sürüldü.

5 11
Jhon Duran'ın Fenerbahçe'den neden ayrılmak istediği ortaya çıktı - Resim: 6

Son maçlarda forma şansı bulmaya başlasa da genç forvet için ayrılık yeniden gündeme geldi.

6 11
Jhon Duran'ın Fenerbahçe'den neden ayrılmak istediği ortaya çıktı - Resim: 7

Duran'ın Mourinho'ya İnstagram Yorumu

Öte yandan Duran’ın, 2 gün önce Mourinho’ya Instagram üzerinden yaptığı yorum da Portekizli teknik adamın ismini bir kez daha gündeme getirdi.

7 11
Jhon Duran'ın Fenerbahçe'den neden ayrılmak istediği ortaya çıktı - Resim: 8

Duran’ın bu kadar kısa süre birlikte çalıştığı Mourinho ile güçlü bir bağ kurması, ayrılmak istemesinin en önemli nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

8 11
Jhon Duran'ın Fenerbahçe'den neden ayrılmak istediği ortaya çıktı - Resim: 9

Lille Ve Juventus, Duran'ı Transfer Etmek İstiyor

Avrupa’dan talipleri bulunan 22 yaşındaki futbolcunun ayrılmak için baskı yaptığı aktarıldı. Özellikle Lille ve Juventus, Duran için şartları bir hayli zorladı.

9 11
Jhon Duran'ın Fenerbahçe'den neden ayrılmak istediği ortaya çıktı - Resim: 10

Fenerbahçe Forvet Transferi Yapacak

Sarı-lacivertli kulüp ise forvet arayışlarını sürdürmeye devam ediyor. Duran'ın devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor.

10 11
Jhon Duran'ın Fenerbahçe'den neden ayrılmak istediği ortaya çıktı - Resim: 11

Duran, Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıkarken 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

11 11
