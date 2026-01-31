Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 30 Ocak akşamı durumu fenalaştı. Ünlü sanatçı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Fatih Ürek’in vefatı sonrası gözler hastane çıkışına çevrildi: Selin Ciğerci’nin sözleri tartışma yarattı
Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Fatih Ürek’in vefatının ardından yapılan bir açıklama, magazin dünyasında yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Ölüm haberini alır almaz hastaneye giden Selin Ciğerci’nin çıkışta söylediği sözleri ‘manidar’ bulundu.Derleyen: Hande Karacan
20 DAKİKA BOYUNCA KALBİ DURMUŞTU
Ürek, 15 Ekim 2025’te İstanbul’daki evinde geçirdiği ani kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmış, 20 dakika boyunca kalbi durmuştu. Ekiplerin kalp masajıyla hayata yeniden döndürülmüştü. Ürek yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma alınmış entübe edilmişti.
Yaklaşık üç buçuk ay süren kritik tedavi sürecinde doktorlar büyük bir çaba gösterse de, kalp krizi sonrası gelişen ciddi komplikasyonlar nedeniyle Ürek’in sağlık durumu bir türlü stabil hale getirilememişti.
VEFATI SANAT CAMİASINI YASA BOĞDU
Acı haber, hem sevenlerini hem de sanat camiasını derin bir yasa boğdu. Fatih Ürek’in uzun süre yoğun bakımda tutulduğu ve sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen olumlu bir sonuç alınamadığı öğrenildi.
Bu süreçte pek çok ünlü isim hastaneye gelerek Ürek’e destek olurken, kulislerde dolaşan bir iddia magazin gündemini adeta sarstı.
Gazeteci Müge Dağıstanlı Erdoğan’ın aktardığı bilgilere göre, ailesi ve yakınları günlerdir hastane önünde beklerken, aile içinde miras nedeniyle tartışmalar yaşandığı ileri sürüldü. İddiaya göre, Fatih Ürek’in 17 yıl boyunca görüşmediği ve 2022 yılında barıştığı ablası Selvi Ürek ile Almanya’da yaşayan ablası Nurgül Ürek arasında hastane koridorlarında gergin anlar yaşandı.
SELİN CİĞERCİ’NİN AÇIKLAMALARI DİKKAT ÇEKTİ
Tüm bu söylentilerin ardından Selin Ciğerci’nin hastane çıkışında yaptığı açıklama dikkatleri üzerine çekti.
Vefat haberinin duyulmasının ardından Gülben Ergen de hastaneye gelerek Ürek’in yakınlarına taziyelerini iletti. Aynı saatlerde Selin Ciğerci ise basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada duygularını şu sözlerle dile getirdi:
'ALLAH HERKESE HAYIRLI AİLELER NASİP ETSİN'
“Çok erken bir kayıp… Allah herkese hayırlı aileler nasip etsin.”
Bu sözler, daha önce gündeme gelen aile içi gerilim iddialarını bir kez daha tartışmaya açtı