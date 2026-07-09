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Kaynak: AA / DHA / İHA

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Hakan Fidan ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

BÖLGEDEKİ GELİŞMELER MASAYA YATIRILDI

Gerçekleştirilen görüşmede, başta bölgedeki son durum olmak üzere yaşanan gelişmeler değerlendirildi. İki bakanın ayrıca ateşkes sürecine ilişkin gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Hakan Fidan ile Abbas Arakçi arasındaki görüşmenin, bölgede diplomatik temasların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti.