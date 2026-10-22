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Kaynak: AA / DHA / İHA

Dışişleri Bakanlığı tarafından organize edilen 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı, "Barış için Ortaklıklar ve Yeni Perspektifler: Değişen Dünyada Arabuluculuk" temasıyla kapılarını açıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek buluşma; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in video mesajlarıyla başlayacak. Zirveye AGİT, İİT ve Körfez İşbirliği Konseyi gibi uluslararası kuruluşların temsilcileri dahil 200'e yakın üst düzey yetkili katılacak.

BAKAN FİDAN'DAN BÖLGESEL SAHİPLENME MESAJI

Konferansın açılış konuşmasını yapacak olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çatışmaların karmaşıklaştığı günümüzde diplomasi ve arabuluculuğun önemine dikkati çekecek.

Türkiye'nin Karadeniz, Orta Doğu, Kafkasya, Balkanlar ve Afrika Boynuzu'ndaki barışçıl çözüm çabalarına vurgu yapacak olan Fidan, kalıcı istikrar için "bölgesel sahiplenme" ilkesinin şart olduğunu belirtecek.

ARABULUCULUĞUN GELECEĞİ MASAYA YATIRILACAK

İlki 2012 yılında düzenlenen İstanbul Arabuluculuk Konferansları, uluslararası barış ve güvenlik mimarisinin geliştirilmesinde kritik bir platform rolü üstleniyor. İki gün sürecek etkinlik boyunca uzmanlar; insani yardım çabaları, çatışmaların önlenmesi, sahada arabuluculuk uygulamaları ve sürdürülebilir barış konularında oturumlar gerçekleştirecek.