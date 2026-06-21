2026 FIFA Dünya Kupası'na erken veda ederek hayal kırıklığı yaratan A Milli Takım'da eleştirilerin odağında yer alan kaptan Hakan Çalhanoğlu'na yapılan yorumlara Sinem Gündoğdu Çalhanoğlu tepki gösterdi.

'HEDEF GÖSTERDİĞİNİZ KAPTAN DÜN GURUR DUYDUĞUMUZ KAPTANIN AYNISI'

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Sinem Gündoğdu Çalhanoğlu, "Ne çabuk unuttunuz… Dünya Kupası’na gelirken de kaptanımız oydu, bugün elenirken de. Bugün hedef gösterdiğiniz kaptan, dün gurur duyduğunuz kaptanın aynısı. Bugün eleştirdiğiniz takım da, hedef gösterdiğiniz kaptan da sizi Dünya Kupası’na getirenlerle aynı insanlar." ifadelerini kullandı.

'FUTBOLU DEĞİL SONUCU SEVDİĞİMİZİ GÖSTERİR'

Sinem Gündoğdu Çalhanoğlu ayrıca "Değişen ne kaptanın mücadelesi ne de bu takımın karakteri. Değişen sadece sizin bakışınız. Dün alkışladığınızı bugün suçlamak, futbolu değil sonucu sevdiğinizi gösterir. Bu takım da kaptanı da son düdüğe kadar savaştı ama bu futbol olmayınca olmuyor. Kazanırken sahiplenip, kaybedince suçlu aramak kolaydır." diye ekledi.