Şampiyonlar Ligi maçında Inter evinde İngiltere temsilcisi Arsenal'ı ağırladı. Londra ekibi maçı 3-1 kazanmayı başardı ve galibiyet serisini devam ettirdi. Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı sebebiyle karşılaşmada süre alamadı.

Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı ciddi mi? Inter'de gergin bekleyişHakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı ciddi mi? Inter'de gergin bekleyişSpor

Zorlu maçta gol perdesini 10. dakikada Brezilyalı Gabriel Jesus açtı ve Arsenal'i 1-0 öne geçirdi. Bu gole yanıt 18. dakikada Sucic'ten geldi.

Hakan Çalhanoğlu yoksa parti de yok: Inter evinde Arsenal'a yenildi - Resim : 2

Karşılaşmanın 31. dakikasında tekrardan sahneye çıkan Gabriel Jesus, takımını soyunma odasına 2-1 önde götürmeyi başardı. Karşılaşmadaki son gol ise 84. dakikada Gyökeres'ten geldi.

Hakan Çalhanoğlu yoksa parti de yok: Inter evinde Arsenal'a yenildi - Resim : 3

Bu sonuçla Inter, 12 puanda kaldı. Arsenal ise 7/7 yaparak puanını 21'e yükseltti. İtalyan ekibi bir sonraki maçta B. Dortmund deplasmanına gidecek. Liderliği garantileyen Arsenal ise K. Almaty ile Londra'da karşılaşacak.