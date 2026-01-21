Şampiyonlar Ligi maçında Inter evinde İngiltere temsilcisi Arsenal'ı ağırladı. Londra ekibi maçı 3-1 kazanmayı başardı ve galibiyet serisini devam ettirdi. Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı sebebiyle karşılaşmada süre alamadı.

Zorlu maçta gol perdesini 10. dakikada Brezilyalı Gabriel Jesus açtı ve Arsenal'i 1-0 öne geçirdi. Bu gole yanıt 18. dakikada Sucic'ten geldi.

Karşılaşmanın 31. dakikasında tekrardan sahneye çıkan Gabriel Jesus, takımını soyunma odasına 2-1 önde götürmeyi başardı. Karşılaşmadaki son gol ise 84. dakikada Gyökeres'ten geldi.

Bu sonuçla Inter, 12 puanda kaldı. Arsenal ise 7/7 yaparak puanını 21'e yükseltti. İtalyan ekibi bir sonraki maçta B. Dortmund deplasmanına gidecek. Liderliği garantileyen Arsenal ise K. Almaty ile Londra'da karşılaşacak.