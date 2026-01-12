Serie A'nın 16. haftasında sahasında Napoli ile 2-2 berabere kalan Inter'de Hakan Çalhanoğlu penaltıdan attığı golle takımını 2-1'lik üstünlüğe taşımıştı. Ancak Scot McTominay skora eşitliği getirdikten sonra milli yıldız sakatlanarak mücadelenin son dakikalarında oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

INTER'DE GÖZLER HAKAN ÇALHANOĞLU'NA ÇEVRİLDİ

Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı endişelere neden olurken Inter'de gergin bekleyiş hakim. Teknik ekip, yıldız oyuncudan gelecek habere kilitlenmiş durumda.

SAKATLIK DURUMUYLA İLGİLİ İLK TESPİTLER BELLİ OLDU

Karşılaşmanın ardından yapılan ilk değerlendirmelere göre, milli yıldızın baldırında yorgunluğa bağlı bir gerilme olduğu tespit edildi.

Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlık durumu 13 Ocak Salı günü (yarın) yapılacak detaylı sağlık kontrollerinin ardından netlik kazanacak.

CHIVU SIKIŞIK FİKSTÜR NEDENİYLE ENDİŞELİ

Yoğun bir fikstürden geçerken bu yaşanan sakatlık Chivu'yu endişelendirse de Çalhanoğlu'nun durumunun çok ciddi olmaması Rumen teknik adamı bir nebze rahatlattı.

LECCE MAÇINDA SAHADA OLUP OLMAYACAĞI YARIN BELLİ OLACAK

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'in Lecce ile 14 Ocak'ta oynayacağı maçta forma giyip giyemeyeceği yarınki test sonuçlarının ardından belli olacak.