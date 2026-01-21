Real Madrid, taraftarlarına son dönemde yaşattığı hayal kırıklığını Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya karşı telafi etti.

SANTIAGO BERNABEU'DA TARAFTARLARLA BARIŞMA MAÇI

Santiago Bernabeu'da oynanan son lig maçında taraftarların yoğun öfkesiyle karşılaşan Real Madridli oyuncular, Monaco karşısında etkili bir performans ortaya koyarak yakın geçmişin izlerini silmek için önemli bir adım attı.

REAL MADRID MONACO'YU 6-1 MAĞLUP ETTİ

Alvaro Arbeloa yönetiminde çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında Real Madrid Monaco'yu 6-1 mağlup ederek puanını 15'e yükseltti ve ilk 8'e kalmayı neredeyse garantiledi. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri Mbappe (2), Mastantuono, Kehrer (k.k), Vinicius ve Bellingham attı.

OYUNDAN ÇIKMADAN ÖNCE DİREĞE TAKILDI

Öte yandan maça ilk 11'de başlayan milli yıldız Arda Güler etkileyici performansıyla göz doldurdu. Karşılaşmada 76 dakika sahada kalan Arda, çıkmadan yalnızca bir dakika önce çektiği şutta direğe takılırken maç boyunca verdiği kilit paslarla da takımın hücumdaki üretkenliğinde başrol oynadı.

⚽GOL! Vinicius Junior harika oyununu müthiş bir golle taçlandırdı!



🎯 Asist Arda Güler! pic.twitter.com/O0M4GAKOM2 — TRT Spor (@trtspor) January 20, 2026

GÖZE HOŞ GELEN OYUNUNU ASİSTLE SÜSLEDİ

Ligde alınan Levante galibiyetinde oyuna sonradan girerek maçın adamı seçilen Arda Güler, Monaco'ya karşı da 63. dakikada Vinicius'a verdiği gol pasıyla üst üste üçüncü maçında da asist yaparak istikrarlı form grafiğini sürdürdü. Toplamda bu sezon 11 asiste ulaşan genç oyuncu sahadan çıkarken Real Madrid taraftarları tarafından yine ayakta alkışlandı.