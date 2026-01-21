ABD Başkanı Donald Trump İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu’na katılmak için yola çıktı. Ancak başkanlık uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra dönmek zorunda kaldı. Edinilen bilgiye göre pilot ekibi bir elektrik arızası nedeniyle iniş kararı aldı. Beyaz Saray yetkilileri olayı doğrularken seyahat planında bir gecikme olmasını beklemediklerini kaydetti. Trump’ın İsviçre’ye başka bir uçakla gitmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Trump yola çıkmadan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Amerika Davos'ta benim tarafımdan temsil edilecek" ifadelerini kullanmıştı.

Trump’ın uçakla İsviçre’nin başkenti Zürih’e inmesinin ardından helikopterle Davos’a geçmesi bekleniyor.

Trump’ın kritik Davos Zirvesi’nde özellikle Grönland meselesi ile ilgili yapacağı görüşmeler ve vereceği mesajlar merakla bekleniyor. Trump son olarak Grönland’ın ABD tarafından ilhak edilmesine karşı çıkan 8 Avrupa ülkesine ek gümrük vergisi koyma kararı almıştı.