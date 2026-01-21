Mauro Icardi ile Wanda Nara barıştı mı? Mahkeme kararı sonrası dengeler değişti

Bir yandan Mauro Icardi, nişanlısı China Suarez ile yaptığı romantik paylaşımlarla mutluluğunu gözler önüne sererken; Wanda Nara da yeni sevgilisi Martin Migueles ve çocuklarıyla geçirdiği anları ya da Icardi’ye dair açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor.