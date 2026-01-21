Uzun süre aldatma iddiaları, şiddet suçlamaları, ifşa edilen mesajlar ve bitmek bilmeyen tartışmalarla konuşulan çift, 10 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl resmen noktalamıştı.
Mauro Icardi ile Wanda Nara barıştı mı? Mahkeme kararı sonrası dengeler değişti
Galatasaray’ın yıldız ismi Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasındaki dengeler yeniden değişti. Sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşımla Wanda Nara, Icardi hakkında söyledikleriyle gündemin merkezine oturdu.Derleyen: Hande Karacan
Ayrılığın ardından Mauro Icardi, Arjantinli model ve şarkıcı China Suarez ile yeni bir aşka yelken açmış, ikilinin nişanlandığına dair söylentiler magazin basınında geniş yer bulmuştu.
VELAYET KARARI SONRASI GERİLİM TIRMANDI
Geçtiğimiz haftalarda Icardi ve Nara, çocuklarının velayetiyle ilgili dava kapsamında yeniden karşı karşıya geldi. Mahkeme kararına göre Icardi’nin Noel’i kızlarıyla geçirmesine ve 22-27 Aralık tarihleri arasında Arjantin’de bulunmasına hükmedildi. Bu kararın ardından Wanda Nara’nın sinir krizi geçirdiği iddia edildi.
Bir yandan Mauro Icardi, nişanlısı China Suarez ile yaptığı romantik paylaşımlarla mutluluğunu gözler önüne sererken; Wanda Nara da yeni sevgilisi Martin Migueles ve çocuklarıyla geçirdiği anları ya da Icardi’ye dair açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor.
“MAURO İLE ARAN NASIL?”
Son olarak Wanda Nara, sosyal medyada bir takipçisinin “Mauro ile aran nasıl?” sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.
Nara açıklamasında, “Son zamanlarda çocuklarımın babalarıyla daha fazla iletişim halindeyim. Bazen aynı fikirdeyiz, bazen değiliz ama aramızdaki ilişki oldukça ilerledi. Ne olursa olsun, sonsuza kadar aile olarak kalacağız” ifadelerini kullandı.