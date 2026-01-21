Çağla Şıkel’den aşk itirafı: Eleştirilere rest çekti

"ÇOK ÖZLEDİM GÖZ BEBEKLERİM"

Yoğun çalışma temposu yüzünden çocuklarından uzak kalan Şıkel, Uzay ve Kuzey’in gözlerinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak şöyle yazmıştı: "Çok özledim göz bebeklerim... Az kaldı. Nasıl bir hasret bu? Daha önce hiç yaşanmamış, hiç hissedilmemiş duygular... İyi ki varsınız iki gün sonra yanınızdayım."