Uzun yıllardır ekranların sevilen simalarından biri olan ve kariyerinde hızlı yükseliş kaydeden Çağla Şıkel, konuk olduğu programda iç dünyasını izleyicilere açtı. Özellikle aşk hayatıyla ilgili sorularda verdiği net cevaplar ve "ilişki açlığı" konusundaki tespitleri büyük ilgi gördü.
Çağla Şıkel’den aşk itirafı: Eleştirilere rest çekti
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, katıldığı programda özel hayatı ile kariyerine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. "Aşka gözüm kapalı" diyen Şıkel, şu anki önceliklerini ve ilişkilere bakışını içtenlikle paylaştı.
"SÖRF AŞKIMIN ÖNÜNE HİÇBİR ŞEY GEÇEMEZ"
Şu anda aşka kapılarını kapattığını belirten Şıkel, önceliğinin tiyatro sahnesi ve hobileri olduğunu vurguladı. Ünlü isim, "Şu an hiçbir şey '7 Kocalı Hürmüz' ve sörf aşkımın önüne geçemiyor. Bu sebeple o kişiyle karşılaşmıyoruz" dedi.
Aşkın bir zamanlaması olduğuna inandığını ifade eden Şıkel, kendini sevdirmeye çalışmadığını, tam tersine sevildiğinde kaçan bir yapısı olduğunu itiraf etti.
İlişki konusunda herhangi bir boşluk hissetmediğini söyleyen sunucu, "İlişki açlığı hissetmiyorum. Kendine olan sevgin tam olduğunda orası açıkta kalmıyor. 'Her şey tamam bir sevgilim eksik' duygusunda değilim" açıklamasında bulundu.
ELEŞTİRİLERE REST ÇEKTİ
Kariyeri boyunca "Mankenden sunucu olmaz, oyuncu olmaz" gibi eleştirilere maruz kaldığını hatırlatan Çağla Şıkel, bu sözlerin artık onu etkilemediğini belirtti.
Başkalarının görüşlerinden ziyade kendi hissettiği yolda ilerlediğini vurgulayan Şıkel, "İnsanlar benimle ilgili istediklerini söyleyebilirler, bu konuda çok özgürler" diyerek kendine duyduğu güveni bir kez daha gösterdi.
"GÖZYAŞLARIMI ÇOCUKLARIMDAN SAKLAMADIM"
Emre Altuğ ile evliliğinden olan oğulları Uzay ve Kuzey ile ilişkisine de değinen başarılı anne, çocuklarına karşı her zaman şeffaf olduğunu ifade etti.
Onlara neşeli anlar yaşatmaya özen gösterse de üzgün olduğunda duygularını gizlemediğini, "Ağladığım zamanlarda gözyaşlarımı çocuklarımdan hiç saklamadım" sözleriyle anlattı.
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE OĞULLARINA SEVGİSİNİ BÖYLE DİLE GETİRMİŞTİ
Oğulları Kuzey ve Uzay’a olan derin sevgisiyle tanınan Çağla Şıkel, kısa süre önce duygusal bir paylaşım yapmıştı.
"ÇOK ÖZLEDİM GÖZ BEBEKLERİM"
Yoğun çalışma temposu yüzünden çocuklarından uzak kalan Şıkel, Uzay ve Kuzey’in gözlerinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak şöyle yazmıştı: "Çok özledim göz bebeklerim... Az kaldı. Nasıl bir hasret bu? Daha önce hiç yaşanmamış, hiç hissedilmemiş duygular... İyi ki varsınız iki gün sonra yanınızdayım."
Ünlü mankenin bu paylaşımı hızla gündem oldu. Öte yandan eski eşi de erken yeni yıl yemeğinde oğullarıyla bir araya gelmişti. Çağla Şıkel’in sosyal medya hesabındaki art arda gelen gönderiler büyük beğeni toplamıştı.
ÇAĞLA ŞIKEL KİMDİR?
Çağla Şıkel, 2 Ocak 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuş Türk manken, oyuncu, sunucu ve balerindir. Babası Hüseyin Şıkel, Karslı bir Azerbaycan Türkü ve mali müşavirdir. Annesi Asuman Şıkel, Adanalı'dır (Çerkes kökenleri de bulunmaktadır). Bir ablası vardır (Berna).
Küçük yaşlardan itibaren bale eğitimi aldı: İlkokul 4. sınıftan itibaren İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda bale eğitimi gördü. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda ortaokul, lise ve lisans eğitimini tamamladı (1999 mezunu).
1997 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında birinci olarak kariyerine başladı. Aynı yıl Miss World yarışmasında Avrupa Güzeli (Europe's Queen of Beauty) unvanını kazandı ve dünya dördüncüsü oldu. Bu başarıyla modellik kariyeri hızla ivme kazandı.
Televizyon ve sinema dünyasında da aktif rol aldı:Dizilerde ve filmlerde oyuncu olarak yer aldı (örneğin Cennet Mahallesi, Avrupa Yakası gibi yapımlar). Birçok popüler programda sunuculuk yaptı.
Son yıllarda tiyatro oyunlarında (örneğin 7 Kocalı Hürmüz) sahne almakta, vlog ve sosyal medya içerikleri üretmekte ve çeşitli programlara konuk olmaktadır.
Hobileri arasında sörf öne çıkmaktadır.2008 yılında şarkıcı Emre Altuğ ile evlendi. Bu evlilikten iki oğlu oldu: Kuzey (2010 doğumlu), Uzay (2012 doğumlu) 2015 yılında boşandılar. Çocuklarıyla yakın ve şeffaf bir ilişki sürdürmekte, sık sık onlardan bahsediyor.
Uzun boyu (yaklaşık 1.81 m), bale geçmişi ve doğal güzelliğiyle tanınan Çağla Şıkel, yıllardır Türk magazin ve televizyon dünyasının önde gelen isimlerinden biri olmaya devam ediyor.
Kariyeri boyunca mankenlikten sunuculuğa, oyunculuktan anneliğe uzanan çok yönlü bir profil çizmiştir.