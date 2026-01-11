Serie A’da bu akşam oynanacak Inter–Napoli karşılaşması öncesinde, Hakan Çalhanoğlu, Inter’in Maç Günü Programı’na konuk oldu.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, kariyerindeki gelişimi ve oyun anlayışını değerlendirirken sahadaki en öne çıkan özelliğini şöyle özetledi: “Azimle mücadele etmeyi öğrendim.”

31 yaşındaki futbolcu, Inter formasıyla geçirdiği son yıllarda oyun anlamında olgunlaştığını belirtti. Savunma yönünü ciddi şekilde geliştirdiğini söyleyen Çalhanoğlu, sahadaki mücadele gücü ve karakterin artık kendisi için vazgeçilmez olduğunu ifade etti:

"Defansif olarak çok geliştim, mücadeleleri ve sahaya azimle çıkıp takımım için savaşmayı seviyorum. Motivasyon çok önemli, ailelerimiz ve taraftarlarımız için her zaman yüzde 100'ümü vermek istiyorum."

"BABAM SAYESİNDE OLDU"

Spora olan tutkusunun temelinde aslında ailesinin büyük payı olduğunu söyleyen Çalhanoğlu, bu süreci şu şekilde aktardı:

"Bu spora olan tutkum, bana bu sporun değerlerini ve tutkusunu aşılayan babam sayesinde doğdu. O zamandan beri çocukken sokakta oynamaya başladım: Arkadaşlarımla saatlerce top oynardık."

Babası, onun için sadece bir destek değil, aynı zamanda yol gösterici bir figür oldu. Özellikle şut çalışmalarıyla ilgili verdiği örnek, bu bağın ne kadar belirleyici olduğunu ortaya koydu:

"Onun sayesinde isabetli ve güçlü şutlar atmak için çok çalıştım, zorluğu artırmak için köşeleri veya üst direği hedefledim, biraz tenisçilerin şut çalışması gibi."