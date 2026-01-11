Avrupa Komisyonu Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) 2025 yılı verileri, Türkiye’den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihraç edilen gıda ürünlerindeki pestisit kalıntıları nedeniyle korkunç tabloyu yayımladı.

Greenpeace Türkiye tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye, pestisit kullanımıyla ilgili güvenlik kurallarını ihlal etmesi sebebiyle AB'den en çok bildirim alan ülkeler arasında dünya ikincisi oldu.

HİNDİSTAN'LA YARIŞIYOR

RASFF 2025 yılı verilerine göre, Avrupa'ya gıda ihraç eden ülkeler arasında güvenlik kurallarını en fazla ihlal eden ülke 124 uyarı ile Hindistan oldu. Hindistan'ı hemen ardından 105 bildirimle Türkiye takip etti. Listenin devamında yer alan diğer ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

Mısır: 88 bildirim

Çin: 48 bildirim

Brezilya: 34 bildirim

İADEDE BİBER LİDER

DW Türkçe tarafından derlenen verilere göre, 2025 yılı boyunca Türkiye'den gönderilen gıda ürünleri toplam 51 kez Avrupa sınırından geri çevrilerek Türkiye'ye iade edildi. Gümrük denetimlerinde kabul edilmeyen ürünlerin dağılımı, biber üretimindeki sorunun büyüklüğünü gözler önüne serdi:

Biber: 27 kez sınırdan geri çevrildi.

Domates: 9 kez iade edildi.

Nar: 5 kez gümrükten geçemedi.

Limon: 4 kez kabul edilmedi.

Asma Yaprağı: 2 kez geri gönderildi.

Armut, Greyfurt, Mandalina ve Şeftali: Birer kez iade işlemi uygulandı.

'FORMETANATE' ALARMI

Biber ihracatında yapılan 27 bildirimin 8'inde, son derece toksik bir etken madde olan "formetanate" maddesine rastlanması dikkat çekici bulundu. Bu madde, Türkiye'de biber üretiminde kullanılması yasak olan etken maddeler listesinde yer alıyor.

'SİSTEMİK SORUN' ENDİŞESİ

Greenpeace Türkiye Direktörü Berkan Özyer, Türkiye'nin son iki yıldır üst üste ikinci sırada yer almasının endişe verici bir durum olduğunu ifade etti. Özyer, özellikle biber ürünündeki tabloya dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle 2024 yılında sınırdan en çok dönen biberin bu yıl da aynı sırada karşımıza çıkması, biber üretiminde sistemik bir sorun olduğunu düşündürüyor"