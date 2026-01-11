ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’ya yaptıkları saldırı sonrası diğer ülkeler hakkında da sert açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Trump son olarak Küba’yı hedef aldı. Küba’ya artık petrol ya da mali destek sağlanmayacağını ifade eden Trump, Havana yönetimini ABD ile bir anlaşma yapmaya çağırdı.

"KÜBA'YA ARTIK PETROL YA DA PARA GİTMEYECEK"

ABD Başkanı, Küba’nın uzun seneler boyunca Venezuela’dan gelen petrol ve mali destekle ayakta kaldığını ifade etti.

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Küba’ya artık petrol ya da para gitmeyecek – sıfır! Çok geç olmadan bir anlaşma yapmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Küba, uzun yıllar Venezuela’dan gelen büyük miktarda petrol ve parayla yaşadı” ifadelerine yer verdi.