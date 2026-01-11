Türk dizilerinin yükselen reklam gelirleri ve güçlü yurt dışı satışları, oyuncu ücretlerini hiç görülmemiş seviyelere taşıdı. 2026 itibarıyla bölüm başı kazançlara göre listenin zirvesinde Kenan İmirzalıoğlu yer alırken, onu Barış Arduç ve Çağatay Ulusoy izledi. Kadınlarda ise Afra Saraçoğlu ile Demet Özdemir başı çekiyor; genç yıldızların yükselişi de göz dolduruyor. İşte dizi dünyasının en parlak milyonluk liste...
2026’da ekranların en zenginleri belli oldu: Bu ücretlere inanamayacaksınız
2025-2026 sezonunda Türk televizyonunun en çok kazanan dizi oyuncuları açıklandı. Sektörde oyuncu ücretleri tarihi rekorlar kırdı. İşte milyonluk kazançların zirvesindeki isimler...
KENAN İMİRZALIOĞLU– 4.500.000 TL
Seçici davranıp uzun aralarla proje tercih etse de her rolü olay haline getiren Kenan İmirzalıoğlu, bölüm başı 4,5 milyon TL ile listenin tepesine yerleşti. Deneyimi, izleyiciye güven vermesi ve yüksek etki gücü ücretini belirleyen ana etkenler oldu.
BARIŞ ARDUNÇ – 3.500.000 TL
Son dönemde hem televizyon hem dijitalde fırtına gibi esen Barış Arduç, yükselişini ücretine de yansıttı. Başarılı projeleri sayesinde bölüm başı 3,5 milyon TL kazanan oyuncu, ikinci sırayı kaptı.
ÇAĞATAY ULUSOY – 3.250.000 TL
Yurt dışı satış gücü çok yüksek projelerin aranan yüzü Çağatay Ulusoy, ekranlara dönüşünde bölüm başı 3,25 milyon TL ile üst sıralardaki yerini sağlamlaştırdı.
AFRA SARAÇOĞLU – 2.500.000 TL
Genç yaşına rağmen reyting rekorları kırdıran dizilerde başrol oynayan Afra Saraçoğlu, kadın oyuncular arasında zirveye oynuyor. Bölüm başı ücreti 2,5 milyon TL.
MERT RAMAZAN DEMİR – 2.500.000 TL
Afra Saraçoğlu ile ortak projelerde büyük çıkış yakalayan Mert Ramazan Demir, bölüm başı 2,5 milyon TL ile gençler arasında en üstte.
DEMET ÖZDEMİR– 2.000.000 TL
Romantik komedi ve dram türlerindeki başarısıyla geniş kitlelere ulaşan Demet Özdemir, televizyon projelerinden bölüm başı 2 milyon TL kazanıyor.
HANDE ERÇEL– 1.750.000 TL
Uluslararası şöhreti ve güçlü reklam anlaşmalarıyla parlayan Hande Erçel, televizyon projelerinde bölüm başı 1 milyon 750 bin TL alıyor.
OZAN AKBABA – 1.500.000 TL
Uzun soluklu dizilerdeki istikrarlı performansıyla fark yaratan Ozan Akbaba, bölüm başı 1,5 milyon TL kazananlar arasında.
AKIN AKINÖZÜ– 1.500.000 TL
Özellikle yurt dışında büyük ilgi gören yapımlarda başrol oynayan Akın Akınözü, televizyon projelerinden bölüm başı 1,5 milyon TL elde ediyor.
SİNEM ÜNSAL– 1.000.000 TL
Son dönemin parlayan kadın yıldızlarından Sinem Ünsal, bölüm başı 1 milyon TL ile listede güçlü yer buldu.
MİRAY DANER– 850.000 TL
Çok genç yaşta başladığı kariyerini istikrarla sürdüren Miray Daner, televizyon projelerinden bölüm başı 850 bin TL kazanıyor.
SERRA ARITÜRK– 750.000 TL
Yeni nesil oyuncular arasında öne çıkan Serra Arıtürk, rol aldığı dizilerde bölüm başı 750 bin TL kazanarak listede yer aldı.