2026’da ekranların en zenginleri belli oldu: Bu ücretlere inanamayacaksınız

Türk dizilerinin yükselen reklam gelirleri ve güçlü yurt dışı satışları, oyuncu ücretlerini hiç görülmemiş seviyelere taşıdı. 2026 itibarıyla bölüm başı kazançlara göre listenin zirvesinde Kenan İmirzalıoğlu yer alırken, onu Barış Arduç ve Çağatay Ulusoy izledi. Kadınlarda ise Afra Saraçoğlu ile Demet Özdemir başı çekiyor; genç yıldızların yükselişi de göz dolduruyor. İşte dizi dünyasının en parlak milyonluk liste...