İtalya Serie A'nın 18. haftasında Inter Bologna'yı konuk etti.

Karşılaşmada ilk yarıyı Zielinski'nin golüyle 1-0 önde kapatan Inter ikinci yarının başında farkı Hakan Çalhanoğlu'nun harika asistiyle artırdı.

BİR INTER KLASİĞİ: HAKAN & LAUTARO İŞ BİRLİĞİ

Mücadelenin 48. dakikasında kornerde topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu'nun ortasına Lautaro Martinez, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN 14 MAÇTA 8 GOLE KATKI

Inter zorlu rakibi karşısında farkı 2'ye çıkarırken Hakan Çalhanoğlu da bu sezon etkileyici istatistiğini sürdürdü.

Şu ana kadar Inter formasıyla ligde 14. maçına çıkan A Milli Takım kaptanı, 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

MİLLİ YILDIZ 68 DAKİKA SAHADA KALDI

Hakan Çalhanoğlu, 68'inci dakikada kenara gelirken Inter Marcus Thuram'ın 74'üncü dakikada kaydettiği golle skoru 3-0'a getirdi.

INTER SERIE A'DA LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU

Bologna 83'te Castro'nun golüyle umutlansa da Inter skoru korumasını bilerek 3-1'lik rahat bir galibiyete ulaştı ve Serie A'da liderlik koltuğuna oturdu.