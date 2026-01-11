'O' ile başlayan plakayı sadece bir ilçe alabiliyor. İşte nedeni

TÜRKİYE'DE BAŞKA BİR ÖRNEĞİ YOK

Mevzuatın genel hali ise değişmedi. Of dışındaki hiçbir il ve ilçede, hiçbir plaka kombinasyonunda "O" harfi hala kullanılmıyor. Yani bu hak, Türkiye'de yalnızca Of ilçesine tanınmış özel bir ayrıcalık olarak yürürlükte.