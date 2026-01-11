Türkiye genelinde plakalarda yasak olan "O" harfi, 2017 yılında alınan özel bir kararla yalnızca Trabzon'un Of ilçesi için serbest bırakıldı. Of İlçe Emniyet Müdürlüğü "61 OF" serili plakaları resmen dağıtmaya başladı.
'O' ile başlayan plakayı sadece bir ilçe alabiliyor. İşte nedeni
Türkiye'deki standart plaka sisteminde "O" harfi, "0" (sıfır) rakamı ile karıştırılabileceği gerekçesiyle kullanılmıyor. Ancak bu kural sadece bir ilçede geçersiz.
Bu kararın ardından "61 OF" ile başlayan plakalar sadece Of'ta yaşayanlar arasında değil, Türkiye'nin dört bir yanındaki Oflular arasında büyük ilgi gördü. İlçeyle bağını plakasıyla göstermek isteyen birçok kişi bu seriye yöneldi.
TÜRKİYE'DE BAŞKA BİR ÖRNEĞİ YOK
Mevzuatın genel hali ise değişmedi. Of dışındaki hiçbir il ve ilçede, hiçbir plaka kombinasyonunda "O" harfi hala kullanılmıyor. Yani bu hak, Türkiye'de yalnızca Of ilçesine tanınmış özel bir ayrıcalık olarak yürürlükte.
Sosyal medyada sık sık paylaşılan "61 OF 2026" gibi plakalar da bu nedenle dikkat çekiyor. Hatta bu plakaların nadirliği yüzünden başka illerde yapılan trafik kontrollerinde polislerin plakanın gerçek olup olmadığını sorguladığı olaylar bile haber konusu olmuş durumda.