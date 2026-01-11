Türkiye genelinde etkisini gösteren fırtına, rüzgar ve kar yağışı, megakent İstanbul ve Ankara'yı da vuruyor. İstanbul'da yarın yaşanması beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle okullar, bir gün arayla tatil edildi.

İstanbul'un ardından konuya ilişkin bir karar da Ankara'dan geldi. Ankara Valiliği, kırsal mahallelerde yapılan taşımalı eğitime bir gün ara verilmesine karar verildi.

ANKARA'DA TAŞIMALI EĞİTİME BİR GÜN ARA

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı,

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kırsal mahallelerimizden yapılan taşımalı eğitime bir gün ara verilmesine Valiliğimizce karar verilmiş olup; bunun dışında, İlimiz genelinde eğitim-öğretim faaliyetine devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."