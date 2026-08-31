İtalya Serie A'nın 2. haftasında son şampiyon Inter, deplasmanda Cagliari ile karşı karşıya geldi. Milano temsilcisi, zorlu Sardinya deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönerek lige 2'de 2 ile devam etti.

Takıma galibiyeti getiren tek gol, karşılaşmanın 9. dakikasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi. Bu sonuçla puanını 6'ya çıkaran teknik direktör Christian Chivu yönetimindeki Inter, zirvedeki yerini korudu.

CAGLIARI DEPLASMANINDA TEK GOLLE 3 PUAN

Ligin ilk haftasında sezonun açılış golüne imza atan Hakan Çalhanoğlu, Cagliari karşısında da sahneye çıkarak ceza sahası dışından attığı şık golle maçın skorunu belirledi. Gösterdiği etkili performansla karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen milli futbolcu, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

SAHADA EN İYİSİNİ VERMEYE ÇALIŞIYORUM

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Hakan Çalhanoğlu, takımla birlikte kazanmanın önemine vurgu yaptı:

"Sıkı çalışmak, içimde olanlara inanmak ve taraftarların mutluluğu için böyle devam etmek önemli; ancak asıl önemli olan takım olarak kazanmak. Bunun en güçlü Çalhanoğlu olup olmadığını bilmiyorum, her zaman elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım. Daha sakinim, rolümü seviyorum ve ceza sahası dışından gol atmayı seviyorum. Önemli olan kolay olmayan bir maçta takımın zaferi. Kazanmak ve zirvede kalmak önemli. Önümüzdeki iki maç zor olacak, yavaş yavaş forma giriyoruz."