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Kaynak: Haber Merkezi

Bu hafta altın yatırımcısının gergin bekleyişine döviz yatırımcısı da eklendi. Euro ve dolar kaybettirmese de yatay seyir yatırımcıyı endişelendirdi.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,38 değer kaybetti. BIST 100 endeksi, en düşük 13.941,98 puanı, en yüksek 14.265,51 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışının yüzde 2,38 üzerinde 13.981,05 puandan tamamladı.

HİSSE SENEDİ FONLARI KAZANDIRDI

Altının gram fiyatı yüzde 2,45 değer kaybetti. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,45 azalışla 6 bin 53 liraya indi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 1,90 düşüşle 39 bin 819 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 10 bin 180 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,84 azalışla 9 bin 993 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yatay seyrederek 46,9870 lira oldu. Yatay seyirdeki Euro ise 53,6950 lira oldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,19 değer kazandı. Emeklilik fonları yüzde 1,25 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 2,73 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.