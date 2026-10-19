Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Güzelyurt Derneği'nin gerçekleştirildiği 4. Olağan Genel Kurul seçimlerinde mevcut Başkan İsmail Deniz, üyelerin güçlü desteği ve teveccühüyle yeniden başkanlık görevine getirildi.

​Güzelyurt Derneği'nin 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı, üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Görevi bırakma niyetinde olduğunu açıklayan mevcut Başkan İsmail Deniz, üyelerin ısrarlı talebi ve teveccühü üzerine seçime yeniden tek aday olarak girdi. Yapılan oylama sonucunda İsmail Deniz, üyelerin güvenoyuyla yeniden Güzelyurt Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

​"BU GÜVEN AZMİMİZİ ARTIRDI"

​

Seçim sonrası açıklamalarda bulunan Güzelyurt Derneği Başkanı İsmail Deniz, gösterilen güvenden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

​"Görevi bırakma niyetinde olduğum bu süreçte, değerli üyelerimizin gösterdiği inanç, ısrar ve güven bizleri son derece onurlandırdı.

Üyelerimizin bu teveccühü, omuzlarımızdaki sorumluluğu artırırken, Güzelyurt’umuz için daha çok çalışma azmimizi de kamçıladı. Yeni dönemde de birlik, beraberlik ve şeffaflık ilkesiyle derneğimizi daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 4. Olağan Genel Kurulumuza katılan, destek veren ve dualarını esirgemeyen tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum."

​YENİ YÖNETİM VE DENETİM KURULU LİSTESİ

​Genel kurul sonucunda belirlenen yeni yönetim ve denetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu:

​Yönetim Kurulu

​İsmail Deniz (Başkan)

​Sezgin Arslan

​Ertuğrul Toprak

​Erdoğan Top

​Kenan Güneş

​Ali Şahin

​Kerim Bafra

​Sadık Yılmaz

​Gökhan Arslan

​Serdar Şentür

​Ayhan Şentürk

​İsa Şentürk

​Selami Begen

​Yunus Emre Erçel

Ramazan karaköse

​Denetim Kurulu

​Oktay Şahin

​Yasar Arslan

​Güven Deniz

​Ümit Eken

​Güven Özcan

​Barış Aksoy

Yeniçağ gazetesi olarak ​Hayırlı uğurlu olsun, yeni döneminizde başarılar dileriz.