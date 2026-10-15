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Kaynak: Haber Merkezi

CHP Sözcüsü Müslim Sarı sosyal medya hesabından Gürsel Tekin'in "İstanbul İl Başkanlığı" görevinin sona erdiğini belirterek Tekin'in yerine göreve Mehmet Ali Yüksel’in getirildiğini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Atakan Sönmez, CHP eski İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in Genel Başkanlık Makamına Bağlı Koordinatör olarak görevlendirildiğini duyurdu.

MÜSLİM SARI'NIN YENİ GÖREV YERİ BELLİ OLDU

CHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Atakan Sönmez'in açıklaması şöyle:

Sayın Gürsel Tekin, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından "Genel Başkanlık Makamına Bağlı Koordinatör" olarak görevlendirilmiştir.

Gürsel Tekin, Zeki Şen ve Erkan Narsap ile birlikte İstanbul'da yaklaşık bir yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisine yönelik saldırılar karşısında verdiği mücadele için teşekkür eder ve yeni görevinde başarılar dilerim.

NE OLMUŞTU?

2025 yılının Eylül ayında eski CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in kazandığı CHP 38. İstanbul İl Kongresi, CHP Üyesi Özlem Erkan'ın itirazı üzerine mahkemelik olmuştu. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi 2 Eylül 2025'te kongreyi iptal ederek Özgür Çelik yönetimini tedbiren görevden almış ve yerlerine Gürsel Tekin başkanlığında beş kişilik bir heyeti atamıştı.

18 Eylül 2026 tarihinde ise mahkeme kararıyla CHP İstanbul il başkanlığı görevinin sonlandırılmasından sonra Tekin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından resmen CHP İstanbul İl Başkanı olarak atanmıştı.