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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP'den ayrılan milletvekilleri tarafından kurulan Yeni Parti'ye katılmama gerekçesini kamuoyuyla paylaştı. Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan yazısında Erol, tercihini kişilere değil partinin temel değerlerine bağlılık üzerinden yaptığını ifade etti.

CHP'nin bir asrı aşan geçmişiyle Cumhuriyet'in kurucu değerlerini temsil ettiğini vurgulayan Erol, siyasi partilerin isimlerle değil, ilkeleri ve kurumsal kimlikleriyle ayakta kaldığını belirtti.

"KARARIM İLKESEL"

Yazısında CHP'de kalma nedenini anlatan Erol, "CHP'yi belirli isimlerle özdeşleştiren ve tekelleştiren siyaset anlayışını doğru bulmuyorum. Benim CHP'de bulunma iradem; Cumhuriyet'in kurucu felsefesine, sosyal demokrat değerlere, laikliğe, demokratik hukuk devletine ve sosyal adalet mücadelesine olan bağlılığımın doğal sonucudur." ifadelerini kullandı.

Erol, parti içinde yaşanan sorunların eleştirilebileceğini ancak çözümün mücadele alanını terk etmek değil, partiyi güçlendirmek olduğunu savundu.

GRUP BAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ HATIRLATTI

CHP'den ayrılan milletvekillerinin Yeni Parti'yi kurmasının ardından yapılan TBMM CHP Grup Başkanlığı seçimlerine de değinen Erol, ilk iki turda önde olmasına rağmen üçüncü tur öncesinde adaylıktan çekildiğini hatırlattı. Seçim sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği Faik Öztrak grup başkanı seçilmişti.

Seçim sürecinin ardından yaptığı açıklamada parti içinde tekelleşme yaşandığını öne süren Erol, CHP'nin "biat edenlerin değil, fikir üretenlerin ve itiraz edebilenlerin partisi" olduğunu söylemişti. Milletvekillerinin özgür iradesinin korunması gerektiğini vurgulayan Erol, hiçbir kişi ya da siyasi odağın partinin kurumsal kimliğinin önüne geçmemesi gerektiğini ifade etti.

Aynı süreçte CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da parti yönetimine yönelik eleştirilerde bulunarak, "CHP kimsenin özel malı değildir" açıklamasıyla dikkat çekmişti.