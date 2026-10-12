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Kaynak: Haber Merkezi

Uşak / Hüseyin Demir-Murat Sarıgöz / Yeniçağ

Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Gürlek köyünde düzenlenen protestoya TEMA Vakfı, Banaz Doğa-Der, İYİ Parti, CGP, Yeni Parti, DEVA Partisi ve SOL Parti’nin ilçe başkanları ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba’nın yanı sıra çevre köylerin muhtarları da eylemde yer aldı.

AK Parti ve MHP’nin ilçe başkanları ile AK Parti Uşak milletvekillerinin protestoya katılmaması dikkat çekti.

MURAT DAĞI’NIN SU KAYNAKLARI İÇİN ENDİŞE

Protestoda, Ege Bölgesi’nin önemli su kaynakları arasında gösterilen Murat Dağı’nın korunması gerektiği vurgulandı. Dağın, Ege havzasındaki su kaynaklarının beslenmesi ve bölgedeki doğal yaşamın sürdürülebilirliği açısından önemli bir yere sahip olduğu ifade edildi.

Köylüler ve çevre örgütleri, bölgede planlanan nikel arama çalışmalarının doğal çevre ve su kaynakları üzerindeki olası etkilerine ilişkin endişelerini dile getirdi.

MUHTARA BASKI YAPILDIĞI İDDİASI

Edinilen bilgilere göre, Banaz Kaymakamı’nın geçen hafta Uşak İl Jandarma Komutanı ile birlikte Gürlek Köyü Muhtarı’nı telefonla aradığı öne sürüldü. Görüşmede, Kenz Madencilik’in bölgede nikel madenciliği yapmak için gerekli evraklarını tamamladığının bildirildiği, muhtardan süreci zorlaştırmamasının istendiği ve aksi durumda köy muhtarlığı mührünün alınabileceğinin ifade edildiği iddia edildi.

Söz konusu iddialar, köyde yürütülmek istenen madencilik faaliyetleri ve idari süreçlerin nasıl ilerlediğine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi. İddiaların doğrulanması ve görüşmenin içeriğinin netleştirilmesi için ilgili makamların açıklaması önem taşıyor. Bu haber hazırlanırken iddialara ilişkin resmî bir açıklama tespit edilemedi.

AVUKATLARDAN DESTEK

Gürlek Köyü Muhtarı’nın, pazartesi günü avukatlarıyla birlikte jandarmaya giderek şirketin evraklarını inceleyebileceğini bildirdiği öğrenildi.

Uşak Barosu’ndan avukatların da muhtarla görüştüğü ve pazartesi günü düzenlenecek protestoya destek vermeye hazır olduklarını belirttiği ifade edildi. Ayrıca Uşak Belediyesi’nin de protesto sürecinde destek amacıyla bir avukat görevlendireceği bildirildi.

GÜRLEK KÖYÜ İÇİN DESTEK ÇAĞRISI

Bölgede sondaj çalışması başlatılabileceği yönündeki endişeler üzerine Gürlek köyüne destek çağrısı yapıldı. Şirketin sondaj çalışmalarında kullanılmak üzere bölgeye araç gönderebileceğinden kaygı duyulduğu belirtildi.

Köylüler, çevre örgütleri ve siyasi temsilciler; Murat Dağı’nın doğal yapısının ve su kaynaklarının korunması gerektiğini vurgulayarak bölgedeki gelişmeleri yakından takip edeceklerini ifade etti.