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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 298 megavatsaatle 14.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 297 megavatsaatle 06.00'da oldu.

Günlük bazda dün 961 bin 558 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleşirken, tüketim ise 955 bin 388 megavatsaat kaydetti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri konumlandı. Bunu yüzde 16,4 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 16,1 ile rüzgar enerjisi santralleri takip etti.

Türkiye, dün 10 bin 177 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 31 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleşti.