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Kaynak: Haber Merkezi

Güney Kore yönetimi, Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında esir alınan iki Kuzey Koreli askerin ülkeye gönderildiğinin kamuoyuna açıklanması nedeniyle Ukrayna’ya tepki gösterdi. Seul, transferin gizli tutulması konusunda iki ülke arasında anlaşma bulunduğunu savunurken Kiev tarafı ise böyle bir gizlilik anlaşmasının varlığını reddetti.

Tartışma, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında yaptığı konuşmada iki Kuzey Koreli askerin Güney Kore’ye gönderildiğini açıklamasıyla başladı. Zelenskiy, askerlerin daha önce Ukrayna güçleri tarafından esir alındığını ve daha sonra Güney Kore’ye gönderildiklerini duyurdu.

SEUL: TRANSFER GİZLİ TUTULACAKTI

Güney Kore Devlet Başkanlığı Halkla İlişkiler Sekreteri Seong Ghi-hong, Seul’ün askerlerin güvenliği nedeniyle transfer sürecinin kamuoyuna açıklanmaması konusunda Ukrayna ile mutabakata vardığını belirtti.

Seong, Ukrayna’nın transferi duyurmasının ardından gizlilik anlaşmasının bulunmadığı yönündeki açıklamaya da tepki gösterdi. Güney Koreli yetkili, yaşananlardan dolayı ciddi rahatsızlık duyulduğunu belirterek Ukrayna’dan konuya ilişkin resmi açıklama ve özür beklediklerini ifade etti. Seul yönetimi, anlaşmanın reddedilmesinin iki hükümet arasındaki güveni de olumsuz etkilediğini savundu.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung da Ukrayna’nın açıklamasının iki ülke arasında varılan gizlilik mutabakatına aykırı olduğunu söylemişti. Lee, askerlerin transferinin açıklanmamasının güve

nlik, diplomasi ve Kore Yarımadası’ndaki gelişmeler açısından gerekli olduğunu belirtmişti.

UKRAYNA GİZLİLİK ANLAŞMASINI KABUL ETMİYOR

Ukrayna tarafı ise Güney Kore’nin iddiasının aksine, transfer sürecine ilişkin böyle bir gizlilik anlaşmasının bulunduğunu kabul etmedi. Ukrayna Devlet Başkanlığı, iki Kuzey Koreli esirin Güney Kore’ye gönderilmesinin Seul ile yürütülen doğrudan görüşmeler sonucunda gerçekleştirildiğini açıkladı.

Güney Kore yönetimi, Ukrayna’nın anlaşmanın varlığını reddetmesine ilişkin açıklamalarının ardından konuyla ilgili tutumunu yeniden ortaya koydu. Seul, askerlerin güvenliği ve ailelerinin karşılaşabileceği riskleri de gerekçe göstererek transferin gizli tutulmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

UKRAYNA’NIN SEUL MASLAHATGÜZARI BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Yonhap’ın aktardığına göre Güney Kore Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili olarak Ukrayna’nın Seul Maslahatgüzarı’nı bakanlığa çağırdı.

Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Park Yoon-joo’nun görüşmede, Ukrayna’nın gizlilik anlaşmasının varlığını reddetmesinden duyulan endişeyi dile getirdiği ve Kiev’den konuya ilişkin resmi açıklama ile özür istendiği bildirildi.

Güney Kore yönetimi, gizlilik konusunda yaşanan anlaşmazlığın iki ülke arasındaki karşılıklı güven ve ilişkiler üzerinde etkisi olabileceğini belirtti. Ukrayna tarafının ise Seul’ün tutumunu Kiev’e ileteceğini bildirdiği aktarıldı.