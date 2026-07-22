Kaynak: AA

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kore Ulusal Diplomasi Akademisi’nin (KNDA) dijital eğitim platformu siber saldırganların hedefi oldu. Yonhap haber ajansının bakanlıktaki bir yetkiliye dayandırdığı bilgilere göre, söz konusu ihlal sonucunda hem aktif olarak çalışan hem de emekliye ayrılmış olan diplomatlar dahil yaklaşık 10 bin kişinin bilgilerinin dışarı sızmış olabileceği değerlendiriliyor.

Süreç, 2026 yılının şubat ayında uzaktan eğitim altyapısına yetkisiz ve şüpheli bir giriş yapıldığının fark edilmesiyle başladı. İhbarın ardından harekete geçen yetkililer, olası risklerin önüne geçmek amacıyla sistemi tamamen kullanıma kapattı.

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan bakanlık yetkilisi; T.C. kimlik numarası, ikamet adresi veya iletişim numaraları gibi kritik verilerin çalındığına dair henüz somut bir delil bulunmadığını belirtti. Bununla birlikte mevcut teknik imkanların, siber saldırıyı gerçekleştiren odakların kimliğini doğrulamak için şu aşamada yetersiz kaldığı ifade edildi.

Saldırının arkasındaki güçlere dair tüm ihtimallerin değerlendirildiğini vurgulayan yetkili, sınır dışı hacker organizasyonlarının parmağı olması seçeneğini de göz önünde bulundurduklarını ve konuyu bir ulusal güvenlik tehdidi olarak ele aldıklarını dile getirdi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.