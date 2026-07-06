Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Yangın, saat 15.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Sungurpaşa Mahallesi'nde bulunan güneş panellerinin bulunduğu alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevredeki hasat edilmiş tarlalara yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekibi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaklaşık 100 dönüm alan yanarak zarar görürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.