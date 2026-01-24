Omega-3 ve polifenol bileşenleri sayesinde bu besin, karaciğer hücrelerinde biriken toksinlerin atılmasını hızlandırarak organın kendini yenileme mekanizmasını devreye soktu.

Bilim dünyası, karaciğer sağlığını korumak ve yağlanma ile mücadele etmek için doğanın sunduğu en güçlü reçetelerden birine odaklandı.

Modern beslenme alışkanlıklarının yarattığı tahribatı tersine çevirmek amacıyla yürütülen çalışmalarda, cevizin "süper besin" kategorisindeki yeri bir kez daha tescillendi. Özellikle alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması (NAFLD) vakalarında, cevizin içerdiği yüksek antioksidan kapasitesinin organı içten dışa temizlediği gözlemlendi.

BİLİMSEL VERİLER VE HÜCRESEL ETKİ

Ceviz, bitkisel kaynaklı Omega-3 yağ asitleri (alfa-linolenik asit) ve yüksek miktarda L-arginin amino asidi içermesiyle diğer kuruyemişlerden ayrıştı. Bu bileşenlerin, karaciğerdeki amonyağın detoksifiye edilmesine yardımcı olduğu ve inflamasyonu baskıladığı belirlendi.

Journal of Nutrition dergisinde yayımlanan kapsamlı bir analizde, düzenli ceviz tüketiminin karaciğer enzimlerini dengelediği ve insülin direncini kırarak yağ birikimini durdurduğu kaydedildi.

UZMANLARDAN HAYATİ UYARILAR

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan dünyaca ünlü uzmanlar, cevizin sadece bir atıştırmalık değil, metabolik bir koruyucu olduğunu vurguladı.

Dr. David Katz (Yale Üniversitesi Önleyici Araştırma Merkezi Kurucu Direktörü):

"Ceviz, damar sağlığının yanı sıra karaciğer metabolizması üzerinde de eşsiz bir etkiye sahiptir. İçerdiği polifenoller, karaciğer hücrelerindeki oksidatif stresi azaltarak organın süzme işlevini optimize ettiğini gösterdi."

Dr. Penny Kris-Etherton (Penn State Üniversitesi Beslenme Bilimleri Profesörü):

"Günde sadece iki adet tam ceviz tüketmek, vücuda ihtiyacı olan sağlıklı yağ asitlerini sağlarken, karaciğerde yağ asidi sentezini baskılayan genetik sinyalleri tetikledi. Bu, farmakolojik müdahale olmaksızın sağlanan doğal bir koruma kalkanıdır."

KARACİĞER YENİLENMESİ İÇİN DOĞRU TÜKETİM MODELİ

Haber konusu olan çalışmalarda, cevizin taze ve çiğ olarak tüketilmesinin biyoyararlanımı artırdığı ifade edildi. Isıl işlem görmemiş cevizin içindeki ince zarın, karaciğer dostu antioksidanların %90'ını barındırdığına dikkat çekildi.

Uzmanlar, kahvaltıda veya ara öğünlerde tüketilecek iki adet cevizin, karaciğerdeki detoksifikasyon sürecini 24 saat boyunca aktif tuttuğunu bildirdi.