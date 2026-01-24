ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’in bu haftaki bölümünde, yarışmaya damga vuran beklenmedik bir eleme yaşandı. Henüz başlangıç sorusunda elenen yarışmacı, hem stüdyoda hem de ekran başında şaşkınlık yarattı.
Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elendi: Sosyal medya yıkıldı
ATV’de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’de bu hafta izleyicileri şaşkına çeviren bir an yaşandı. Oktay Kaynarca’nın sunduğu yarışmada bir yarışmacı, henüz ilk soruda elenerek gündem oldu.
Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelen yarışmada, yarışmacının ilk soruda yaşadığı heyecan kısa sürede gündem oldu. Daha önce benzerine az rastlanan bu anlar sosyal medyada da konuşulmaya başladı.
Yarışmaya katılan Selin Kuranoğulları’nın karşısına ilk soru olarak,
“Yarısı 4 olan sayının yarısı kaçtır?” sorusu çıktı. Sorunun şıkları ise 8, 4, 2 ve 1 olarak ekrana geldi.
Heyecanını gizleyemeyen yarışmacı, joker kullanmadan soruyu yanıtlamak istedi. Kısa bir düşünmenin ardından cevabını veren yarışmacı, beklenmedik bir tercih yaptı.
Selin Kuranoğulları’nın “C-2” şıkkını işaretlemesiyle birlikte stüdyoda kısa süreli bir sessizlik yaşandı. Doğru cevabın farklı çıkmasıyla yarışmacı büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Yanlış cevap sonrası yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster’e henüz ilk soruda veda etti. Hiçbir ödül kazanamadan elenen yarışmacının yaşadığı hayal kırıklığı ekranlara yansıdı.