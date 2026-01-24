Yeniçağ Gazetesi
24 Ocak 2026 Cumartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elendi: Sosyal medya yıkıldı

Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elendi: Sosyal medya yıkıldı

ATV’de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’de bu hafta izleyicileri şaşkına çeviren bir an yaşandı. Oktay Kaynarca’nın sunduğu yarışmada bir yarışmacı, henüz ilk soruda elenerek gündem oldu.

Haberi Paylaş
Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elendi: Sosyal medya yıkıldı - Resim: 1

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’in bu haftaki bölümünde, yarışmaya damga vuran beklenmedik bir eleme yaşandı. Henüz başlangıç sorusunda elenen yarışmacı, hem stüdyoda hem de ekran başında şaşkınlık yarattı.

1 6
Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elendi: Sosyal medya yıkıldı - Resim: 2

Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelen yarışmada, yarışmacının ilk soruda yaşadığı heyecan kısa sürede gündem oldu. Daha önce benzerine az rastlanan bu anlar sosyal medyada da konuşulmaya başladı.

2 6
Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elendi: Sosyal medya yıkıldı - Resim: 3

Yarışmaya katılan Selin Kuranoğulları’nın karşısına ilk soru olarak,
“Yarısı 4 olan sayının yarısı kaçtır?” sorusu çıktı. Sorunun şıkları ise 8, 4, 2 ve 1 olarak ekrana geldi.

3 6
Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elendi: Sosyal medya yıkıldı - Resim: 4

Heyecanını gizleyemeyen yarışmacı, joker kullanmadan soruyu yanıtlamak istedi. Kısa bir düşünmenin ardından cevabını veren yarışmacı, beklenmedik bir tercih yaptı.

4 6
Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elendi: Sosyal medya yıkıldı - Resim: 5

Selin Kuranoğulları’nın “C-2” şıkkını işaretlemesiyle birlikte stüdyoda kısa süreli bir sessizlik yaşandı. Doğru cevabın farklı çıkmasıyla yarışmacı büyük bir şaşkınlık yaşadı.

5 6
Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elendi: Sosyal medya yıkıldı - Resim: 6

Yanlış cevap sonrası yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster’e henüz ilk soruda veda etti. Hiçbir ödül kazanamadan elenen yarışmacının yaşadığı hayal kırıklığı ekranlara yansıdı.

6 6
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro